Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Оля Полякова презентувала денс-поп трек «Жінка Сніжинка»
фото: менеджмент співачки

Новорічна пісня Олі Полякової нагадує про відчуття свята, тепла й магії моменту

Українська співачка Оля Полякова презентувала денс-поп трек «Жінка Сніжинка». Зірка вирішила подарувати українцям святковий настрій перед новорічними святами, тому прем’єру пісні відбулася 19 грудня. Про це повідомляє «Главком».

До своєї нової пісні «Жінка Сніжинка» співачка зняла кліп. На перших кадрах вона показалася у золотій сукні, лежачи, нібито у снігу. Протягом кліпу Оля Полякова з'явилася в різних образах. Артистка з’явилася не лише із зачіскою з каре, але й з рожевими локонами. Зокрема в кадрі співачка була одна на тлі святкових декорацій.

Оля Полякова зняла кліп до своєї нової пісні «Жінка Сніжинка»
За словами команди Олі Полякової, ця пісня про святковий настрій та світло. «Жінка Сніжинка – новорічна прем’єра Олі Полякової, що приносить із собою відчуття свята, тепла й магії моменту. Легка танцювальна композиція створена автором Євгеном Тріпловим та продакшн-командою «Фабрика хітів», з якою Оля працює останній рік і разом готує альбом «Жінка з цікавим майбутнім», – повідомили в команді співачки.

Оля Полякова зняла кліп до своєї нової пісні «Жінка Сніжинка»
Образ Жінки-сніжинки у пісні Олі Полякової нагадує про те, що диво. «У цій історії Новий рік стає метафорою оновлення: у ній є ніжний смуток, світла надія, любов і ностальгія за тим, що було важливим. «Жінка Сніжинка» нагадує, що справжнє диво народжується тоді, коли ми віримо в краще, живемо тут і зараз, тримаємося за руки й залишаємося одне для одного найбільшою цінністю», – розповіли у команді Полякової.

Наразі кліп «Жінка Сніжинка» опублікований на YouTube-каналі Олі Полякової. Вперше цю пісню можна було почути на «Музичній платформі».

Раніше «Главком» писав про те, як українська співачка Оля Полякова разом із телеведучою та громадською діячкою Машею Єфросиніною випустили новий кліп «Лунає», у якому дорослі жінки насолоджуються свободою, танцем і магією моменту. Кліп містить ніжні та грайливі сцени між героїнями, що додає інтриги та легкого романтичного відтінку.

Нагадаємо, як співачка Оля Полякова визнала, що її прогнози щодо завершення війни в Україні були помилковими. За останньою версією артистки, мир в нашій країні мав наступити 26 жовтня 2025 року.  Полякова наголосила, що на початку повномасштабної війни вірила, як і багато хто з земляків, у 2-3 тижні. 

