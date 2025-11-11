Українська співачка передала військовим 400 автівок
Ірина Федишин продовжує допомагати українським захисникам
Українська співачка Ірина Федишин придбала та освятила ще 30 автомобілів для фронту, довівши загальну кількість переданих машин до 400. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост її чоловік і продюсера Віталія Човника у Facebook.
«Днями ми придбали та освятили ще 30 автомобілів для наших захисників. Це стало ювілейною подією – всього вже 400 автівок, куплених Іриною для фронту», – йдеться у повідомленні.
Наразі триває процес передачі транспорту бійцям, а вже сьогодні Ірина дасть свій сольний концерт в Івано-Франківську.
Нагадаємо, що українська співачка Ірина Федишин передала 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.
Раніше співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї. Зазначається, що бронетранспортер був придбаний у Європі, і «коштував багато зусиль, аби здійснити його закупівлю, транспортування і доставку тралом в Україну». Через те, що це військова техніка, це був тривалий процес, який зайняв не один місяць наполегливої роботи, пояснила артистка.
