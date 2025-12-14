Ексбойфренд Олени Тополі прокоментував її розлучення

«Мені є що сказати», – заявив Вадим Лисиця

Колишній бойфренд української співачки Олени Тополі – продюсер Вадим Лисиця – висловився про її розлучення з чоловіком, лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Як інформує «Главком», в інтерв'ю Oboz.ua Лисиця запевнив, що йому є що сказати на цю тему. Проте він не збирається обговорювати особисте життя ексобраниці. За словами продюсера, його дружині буде неприємно, що він коментує якісь моменти, пов'язані з минулими стосунками.

«Тут така справа: я зі своєю дружиною домовився не коментувати жодних моментів, пов'язаних із колишніми стосунками. Ірі це не до вподоби, і я її чудово розумію – поставте себе на її місце, чи було б вам приємно? Вона просила мене про це кілька разів, тож ми вирішили, що таких тем не торкатимусь. Хоча мені, звісно, є що сказати. Але досить Тополь», – підсумував продюсер.

Зазначимо, Вадим Лисиця та Олена Тополя, яка тоді мала псевдонім Alyosha, тривалий час перебували в стосунках. Саме під час їхнього роману виконавиця почала розвивати творчу кар'єру. Врешті, вони розійшлися незабаром після того, як Олена взяла участь у «Євробаченні-2010».

Тарас та Олена Тополя одружилися у 2013 році. За три місяці до цього в пари народився первісток Роман. Через три роки в подружжя з’явився син Марк, а у 2020 році дочка Марія.

На початку повномасштабного вторгнення співачка виїхала до США разом із дітьми. Через півтора року родина повернулася в Україну. У той час Тарас Тополя долучився до Збройних Сил України. По поверненню Альони Тополі з-за кордону у 2023 в мережі з’явилися чутки, що подружжя розлучається. Однак тоді співаки це спростували.

Нагадаємо, подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію.