Степану Гізі ампутували ногу: артист у важкому стані

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Степан Гіга перебуває у львівській лікарні в тяжкому стані
Піар-менеджерка Степана закликала не вірити чуткам про стан співака

Народний артист України Степан Гіга перебуває у львівській лікарні в тяжкому стані після ампутації ноги вище коліна. Про це повідомила піар-менеджерка Ірена «24 Каналу» та попросила утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Протягом останніх тижнів у мережі ширилися чутки про здоров’я Степана Гіги. Артист переніс ампутацію ноги вище коліна та наразі перебуває у важкому стані у львівській лікарні.

Піар-менеджерка співака Ірена відмовилася надавати деталі про стан його здоров’я, зазначивши: «На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам».

Нагадаємо, що народний артист України Степан Гіга переніс термінове оперативне втручання. Найближчі заплановані концерти співака скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву команди артиста в Instagram. Зазначається, що стан артиста важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації.

Раніше Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він мав відбутися 29 листопада о 18:00. 

