Melovin поділився новими фото з нареченим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Новина про заручини співака спричинила справжній скандал у мережі
фото: Melovin/instagram

Співак не приховує своїх почуттів

Популярний український співак Melovin поділився новими фото зі своїм бойфрендом Петром Злотею, який нещодавно зробив йому пропозицію. Як інформує «Главком», артист виклав нові фото у своєму блозі в Instagram, на яких засвітився зі своїм обранцем. Пара позувала у ліфті, де й зробила спільні селфі.

На одному з кадрів Петро ніжно цілує хлопця в щоку, а Melovin усміхається в камеру. Обидвоє мають дуже закоханий та щасливий вигляд.

Melovin поділився новими фото з нареченим фото 1

«Мур, мур, мур», – підписав кадри Melovin.

Як відомо, Melovin довгий час не афішував своє особисте життя, неодноразово заявляючи, що він холостяк. Саме тому його заручити приголомшили багатьох шанувальників.

Наприкінці листопада артист повідомив, що йому зробили пропозицію й він сказав заповітне «так». Обранцем представника України на «Євробаченні-2018» став парамедик Петро Злотя, який служив у гарячих точках, таких як Часів Яр та Бахмут.

Новина про заручини співака спричинила справжній скандал у мережі. Melovin звинуватили в хайпі на військовій темі.

Теги: селфі скандал артист співак

