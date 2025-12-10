Головна Скотч Шоу-біз
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Віталій Козловський презентував нову версію хіта «Загадай»
фото: скриншот Віталій Козловський/YouTube

Віталій Козловський: «Це пісня, в якій є передчуття свята, здійснення загаданих бажань»

Український співак Віталій Козловський, який цьогоріч повернувся на сцену зі своїм старим та водночас оновленим репертуаром, представив ще один хіт. До новорічних свят співак презентував оновлену версію хіта «Загадай». Про це повідомляє «Главком».

Пісню «Загадай» Віталій Козловський вперше заспівав у 2007 році. Проте після повернення на сцену та початку нового творчого етапу у своїй кар’єрі, співак випустив оновлену версію цієї пісні. Раніше артист представляв своїм шанувальникам пісні «Небо плаче грозами», «Знаєш», «Піна Колада», що знову стали хітами та завірусилися в українській мережі.

«Це пісня, в якій є передчуття свята, здійснення загаданих бажань – всього того, чого нам так не вистачає зараз. Саме тому я вирішив подарувати їй друге дихання», – наголосив Віталій Козловський.

Пісню «Загадай» Віталій Козловський вперше заспівав у 2007 році
Пісню «Загадай» Віталій Козловський вперше заспівав у 2007 році
фото: фото: glavcom.ua

Оновлену пісню «Загадай» можна прослухати на всіх стримінгових платформах. А послухати наживо легендарні хіти Віталія Козловського можна буде на сольному концерті співака 1 березня 2026 року у Палаці «Україна».

Нагадаємо, що нещодавно багаторічний конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.

Раніше «Главком» писав про те, як на концерті співака Віталія Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса. Через це шоу на деякий час зупинилось.Через технічну несправність несподівано почала опускатися пожежна завіса, металева конструкція вагою 16 тонн, яка призначена для захисту сцени під час пожежі.

