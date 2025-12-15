Головна Скотч Життя
Легендарна акторка потребує допомоги

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тамара Яценко нещодавно перенесла операцію з заміни кульшового суглоба
Ольга Сумська закликала всіх підтримати легендарну акторку

Народна артистка України, актриса театру й кіно Тамара Яценко нещодавно перенесла операцію з заміни кульшового суглоба та потребує фінансової підтримки для реабілітації. Про це повідомила її колега по цеху, народна артистка України, актриса Ольга Сумська, пише «Главком».

Як зазначила Сумська, операція була життєво необхідною для того, щоб акторка змогла повернутися до повноцінного життя, руху та сцени.

Ольга Сумська закликала всіх підтримати легендарну акторку, яка все своє життя дарує емоції, сміх і світло глядачам. «Будь-яка ваша допомога – це частинка тепла і турботи, яку ви повертаєте людині, яка багато років дарувала світло іншим», – зазначила Сумська.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. «Главком» писав про життєвий та творчий шлях народного артиста. 

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону.

Легендарна акторка потребує допомоги
