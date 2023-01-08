Єрмак озвучив сценарій закінчення війни в Україні
ЗСУ повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим
Україну влаштує лише поразка Росії у війні. Українські військові повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Тільки формула Зеленського. Добровільна чи воєнна поразка Росії з відшкодуванням за всі злочини. Ми повернемо всі території. Буде саме так», – написав він.
До слова, 6 січня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни почали концентрувати угруповання задля проведення наступальних дій. За його словами, уряд щотижня проводить наради як з іноземними партнерами так і безпосередньо з військовими.
Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці обміну ексглави забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента країни-агресора Росії Володимира Путіна – Віктора Медведчука. За його словами, було чотири локації та чотири країни.
Тим часом Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов Денис Єрмака до нардепа Гео Лероса у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації. Рідний брат керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис пішов до суду в листопаді 2021 року. Йому не сподобалися висловлювання нардепа Лероса, викладені на Youtube-каналі політика 28 жовтня 2021 року.
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