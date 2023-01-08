Єрмак озвучив сценарій закінчення війни в Україні

ЗСУ повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим

Україну влаштує лише поразка Росії у війні. Українські військові повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тільки формула Зеленського. Добровільна чи воєнна поразка Росії з відшкодуванням за всі злочини. Ми повернемо всі території. Буде саме так», – написав він.

До слова, 6 січня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни почали концентрувати угруповання задля проведення наступальних дій. За його словами, уряд щотижня проводить наради як з іноземними партнерами так і безпосередньо з військовими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці обміну ексглави забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента країни-агресора Росії Володимира Путіна – Віктора Медведчука. За його словами, було чотири локації та чотири країни.

Тим часом Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов Денис Єрмака до нардепа Гео Лероса у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації. Рідний брат керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис пішов до суду в листопаді 2021 року. Йому не сподобалися висловлювання нардепа Лероса, викладені на Youtube-каналі політика 28 жовтня 2021 року.