Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла, серед них є дитина (фото)

Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало вісім людей. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише «Главком».

«Ворог знову здійснив масовану атаку на місто. Постраждала інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

Лисак наголосив, що наразі відомо про вісім постраждалих, серед них – одна дитина. За його словами, двоє людей госпіталізовані.

«Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади», – додав очільник МВА.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

Зазначається, що фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання.

Зокрема, для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, уночі 2 вересня Росія завдала масованого удару по Одесі дронами та ракетами. Відомо про пошкодження інфраструктури та руйнування житлових будинків.