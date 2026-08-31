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Палає відомий російський курорт: пожежу видно з космосу (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Палає відомий російський курорт: пожежу видно з космосу (фото)
Через сильне задимлення місцева влада закликала жителів зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю
фото: соцмережі

В Анапі вогонь охопив очеретяні плавні, поширився на 25 га та наблизився до житлових будинків

У російській Анапі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив очеретяні зарості та почав поширюватися в напрямку житлової забудови. Масштаби займання зафіксувала супутникова система NASA. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком» .

Пожежа виникла вранці 30 серпня. Спочатку повідомлялося про займання на площі близько 10 га, однак згодом вогонь поширився приблизно на 25 га. На оприлюднених кадрах видно значну територію, охоплену полум'ям, а над місцем займання утворилася густа хмара диму.

6 фото
На весь екран
Пожежа в Анапі
фото: соцмережі

Ситуацію ускладнює сильний вітер. Його швидкість у районі пожежі становить 9–13 м/с, а пориви сягають 20 м/с. Через суху рослинність та погодні умови полум'я швидко поширюється, що ускладнює роботу рятувальників. До ліквідації пожежі залучили близько 80 рятувальників та 25 одиниць техніки. Через особливості місцевості пожежникам доводиться використовувати спеціальну техніку, зокрема болотоходи.

Через сильне задимлення місцева влада закликала жителів зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Пожежа також вплинула на транспортне сполучення в районі курорту. Рух перекрили на ділянці федеральної траси А-290 Новоросійськ – Керч та частині Сімферопольського шосе. Водіям запропонували користуватися об'їзними маршрутами.

Мапа NASA з позначеннями масштабу пожежі
Мапа NASA з позначеннями масштабу пожежі
фото: NASA

Причину займання російська влада наразі офіційно не назвала. Серед можливих версій розглядають людський фактор, зокрема необережне поводження з вогнем, а також умисний підпал.

Анапа є одним із найбільш відомих курортів Краснодарського краю Росії та розташована на узбережжі Чорного моря. Наразі рятувальники продовжують боротьбу з вогнем. Інформація про остаточну площу пожежі, можливі пошкодження будинків та інші наслідки уточнюється. Варто нагадати, що Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників. Після ударів на території російського нафтопереробного заводу та аеродрому спалахнули пожежі.

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Теги: пожежа війна росія

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