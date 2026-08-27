Коли Путін може завершити війну проти України: версія The Atlantic

Путін може погодитися на припинення війни за певних обставин

Ситуація на фронті взимку стане одним із чинників, які вплинуть на подальші плани Кремля

Володимир Путін може вирішити завершити війну проти України в середині 2027 року, якщо Україна зможе вистояти протягом наступної зими та збереже можливість завдавати ударів по території Росії. Про це розповідає The Atlantic, передає «Главком».

Що може вплинути на рішення Кремля

За оцінкою видання, важливою умовою стане те, чи зможе Україна пережити наступну зиму та зберегти можливість завдавати ударів по цілях на території Росії.

Ще одним чинником для Кремля може стати перспектива зміни влади у США. Якщо у 2029 році президентом стане політик, більш прихильний до України, ніж Дональд Трамп, Москва може спробувати домовитися з нинішньою американською адміністрацією до завершення її каденції.

Яку угоду може розглядати Кремль

За такого сценарію Путін може погодитися на угоду, яка міститиме більшість положень 28-пунктового мирного плану Трампа. Водночас Україна не повинна буде залишати території, які нині контролюють Сили оборони.

Така домовленість, на думку автора, дала б Путіну час до завершення президентства Трампа, щоб:

домогтися скасування санкцій;

повернути Росію до G7;

спробувати послабити НАТО через партнерство з Трампом

Росія продовжує атаки

Водночас наразі Москва не демонструє готовності припиняти бойові дії. Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Росія планує посилити балістичні удари по Києву.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що російська влада намагається виправдати удари по Україні нібито відповіддю на атаки Сил оборони по російській інфраструктурі. Кремль погрожує новими ударами по українських об'єктах.