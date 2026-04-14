Головна Публікації
search button user button menu button

Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу

Ірина Федорів, «Голка», Анна Лєвєнцова
glavcom.ua
Ірина Федорів, «Голка», Анна Лєвєнцова
google social img telegram social img facebook social img
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
колаж: holka.org.ua

Слова і діла політиків, які представляють прифронтовий регіон у Верховній Раді: підсумки семи років

Від Запоріжжя до лінії фронту сьогодні – 23 кілометри. У Верховній Раді інтереси регіону представляє дев'ять народних депутатів–мажоритарників – Роман Соха, Сергій Штепа, Геннадій Касай, Марина Нікітіна, Павло Мельник, Сергій Мінько, Юлія Яцик, Олександр Пономарьов та Євген Шевченко.

Також кілька політиків з цього регіону пройшли у списках політичних партій – Артем Кунаєв, Михайло Крячко та Володимир Кальцев. Якщо більшість депутатів потрапили до парламенту як представники партії влади, то Кальцев, як і мажоритарник Олександр Пономарьов, – від нині забороненої партії ОПЗЖ. 

Двом з перерахованих вище депутатів оголосили підозри у державній зраді – це Пономарьова та Шевченко. Останній відзначився тим, що їздив до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка перед повномасштабним вторгненням.

Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» після того, як він підтримав затримання в Білорусі опозиційного блогера. Згодом Кирило Буданов, який на той час був очільником Головного управління розвідки Міноборони, зізнався, що Шевченко вів перемовини в рамках домовленостей зі спецслужбами. 

Зустріч Шевченка і Лукашенка в 2021 році
Зустріч Шевченка і Лукашенка в 2021 році
фото: president.gov.by

Низка політиків у регіоні пов'язані із колишнім народним депутатом Вячеславом Богуслаєвим, який очолював стратегічну «Мотор Січ» і якого судять за державну зраду. Він блокував передачу гелікоптера українським розвідникам зі словами «Спрячтє всьо, бл**!». Через рік після того «Радіо Свобода» оприлюднила записи розмов, де з-поміж тих, хто мав допомогти Богуслаєву, фігурувало ім'я народного депутата Геннадія Касая. Саме тому дуже важливо простежити, як Касай та інші народні депутати з Запоріжжя голосували за важливі для нацбезпеки питання.

«Голка» разом з іншими громадськими організаціями склала перелік знакових для країни законодавчих ініціатив, які мали корупційні ризики, антиконституційні норми чи навпаки були корисними для захисту державності країни у новому інструменті «Перезарядити країну тобі під силу»

Медіапартнер проєкту «Главком» публікує цикл аналітичних матеріалів про роботу мажоритарників різних регіонів України на основі цих голосувань. Настала черга аналізу депутатів, обраних від Запоріжжя.

Хто шкодив нацбезпеці?

Геннадій Касай, Олександр Пономарьов та Євгеній Шевченко не голосували за закон про деколонізацію географічних назв у 2023-му. Більше того, через рік, коли настав фінальний етап дерусифікації, і Касай, і Шевченко не голосували за постанову щодо перейменування 333 населених пунктів. Але окрім цих двох нардепів за цю постанову не голосував і Кунаєв. Він, як і Касай, пов'язаний із Богуслаєвим. До того, як стати народним депутатом, Кунаєв працював на «Мотор Січі» заступником керівника управління з маркетингу та продажів вертолітної техніки. А батько Кунаєва був помічником Богуслаєва, коли той був народним депутатом.

Скрин сайту Верховної Ради України, який показує, як народний депутат Кунаєв уникнув голосування за постанову №11188 у 2024 році
Скрин сайту Верховної Ради України, який показує, як народний депутат Кунаєв уникнув голосування за постанову №11188 у 2024 році

Кунаєв також не голосував за заборону символіки країни-агресора. 

Окремо слід акцентувати увагу на тому, що Касай один з небагатьох запорізьких політиків, хто не голосував і за заборону проросійських партій. За інші питання порядку денного того дня він голосував як правило «за». Тобто позиція у цього депутата – принципова.

У контексті національної безпеки Для Запоріжжя також актуальне питання діяльності Московського патріархату – в місті загалом нараховано 56 його храмів. Інші конфесії навіть сумарно не мають стільки культових споруд, як Московський патріархат. 

Коли Верховна Рада розглядала законопроєкт щодо заборони діяльності Московського патріархату, то Шевченко був єдиним мажоритарником в регіоні, хто голосував проти. Саме він подав близько сотні правок до законопроєкту – це одна з тактик затягнути розгляд завдяки поправковому спаму. Зі списочників червону кнопку натиснув Кальцев. А Сергій Мінько та Геннадій Касай перед голосуванням вийняли картки. Щодо Пономарьова, то він у той день був відсутнім.

А коли парламент на шосту річницю Революції Гідності розглянув постанову про те, щоб визнати Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення. Майже всі мажоритарники Запоріжжя голосували «за». Утрималися лише двоє, яких судять за державну зраду, – Олександр Пономарьов та Євгеній Шевченко. Кальцев був відсутній

Ще одним важливим голосуванням для національної безпеки був за закон про деанонсування деяких угод у межах Співдружності Незалежних Держав. Зелену кнопку натиснули Яцик, Штепа, Мельник, Мінько, Соха та Кунаєв. Володимир Кальцев утримався.

Боротьба з корупцією

По суті, всі мажоритарники Запоріжжя голосували за скандальний закон, через який в Україні пройшли масові протести з картонками. Роман Сохане брав участі у голосуванні, хоча за інші питання в той день голосував. Юлія Яцик, яка в 2021 році подавала свою кандидатуру на посаду директора БЕБ, а в 2022 році – на директора НАБУ, утрималася від голосування. 

У Запоріжжі, як і в багатьох містах України, громадяни виходили на протести і лише після цього політики вирішили відновити незалежність антикорупційних органів.

23 липня, протести проти закону #12414 в Запоріжжі
23 липня, протести проти закону #12414 в Запоріжжі
фото: SODA

Якщо аналізувати, як голосувати політики за містобудівну «реформу» (5655), яку громадський сектор та міжнародні партнери розкритикували через серйозні корупційні ризики, то її підтримали Геннадій Касай, Павло Мельник, Сергій Штепа, Михайло Крячко, Артем Кунаєв, Володимир Кальцев та Марина Нікітіна. Не голосували Яцик та Соха. Сергій Мінько під час цього голосування просто вийняв карту.

Щодо скандального «закону Ігоря Мазепи» (проєкт 12089), який  був спрямований на легалізацію вкрадених в громадах чи в держави ділянок лісу чи узбереж, то свої голоси за цю законодавчу ініціативу віддали Яцик, Нікітіна, Штепа, Мельник, Кунаєв, Крячко та Соха. Не голосував лише Мінько. Закон зрештою розкритикував і Європарламент у своїй резолюції та Єврокомісія у своєму звіті.

Захист екології

У питаннях, що безпосередньо стосуються захисту довкілля, депутати з Запоріжжя нерідко або не голосують, або підтримують ініціативи, які створюють додаткові ризики для природоохоронної сфери. Верховна Рада у 2021 році в один день провалила низку важливих для євроінтеграції законів – «Про зменшення промислових викидів» та закон «Про Смарагдову мережу».

Коли голосували за закон «Про Смарагдову мережу», то Мінько утримався, Геннадій Касай та Сергій Штепа не голосували. Щодо Штепи, то за інші питання в той день він голосував.

Пономарьов та Шевченко під час розгляду закону «Про Смарагдову мережу» були відсутніми. А коли голосували за закон «Про зменшення промислових викидів», то кількість відсутніх збільшилася – до них доєдналися Мінько і Соха. Перед голосуванням вони вийняли картки.

Скрин екрану голосування народного депутата Сохи, який підтверджує, що він під час розгляду проєкту 4167 вийняв картку
Скрин екрану голосування народного депутата Сохи, який підтверджує, що він під час розгляду проєкту 4167 вийняв картку

Знаково, що Роман Соха обіцяв у передвиборчій програмі особисто внести до парламенту законопроєкт щодо обов'язку бізнесу компенсувати шкоду довкіллю та здоров'ю людей. Але підтримати готову законодавчу ініціативу не спромігся. Показовою тут є і позиція Сергія Штепи. Попри те, що саме він став єдиним народним депутатом в регіоні, який підтримував запорізьку громаду у боротьбі за зменшення промислових викидів, під час голосування за закон «Про Смарагдову мережу» він проігнорував голосування, хоча теж обіцяв виборцям вирішувати важливі для екології питання. 

Лобісти бізнесу працюють не лише у парламенті, а й на рівні місцевого самоврядування. Так, наприкінці лютого під час засідання Запорізької міської ради долю скверу в центрі міста, який захищав загиблий на війні адвокат Денис Тарасов, вирішили на користь забудовника, якого пов'язують з народним депутатом Володимиром Кальцевим.

Ольга Сладкова, яка судиться з Запорізькою міською радою, щоб скасувати договір оренди ділянок зеленої зони, так коментує скандальне рішення депутатів щодо земельної ділянки: 

«Варто підкреслити, що голосували за початок розподілу ділянок як представники заборонених партій – ОПЗЖ та Партії Шарія, так і представники «Слуг народу» та «Європейської солідарності». У тому числі голосувала і виконувачка обов'язків мера Регіна Харченко. Але ми у захисті скверу все одно будемо рухатися далі».

Самовисуванець Сергій Мінько, який перед виборами обіцяв створення нових зелених зон для відпочинку, але до збереження же наявної зеленої зони так і не долучився.

Громадська ініціатива «Голка» разом з коаліцією інших громадських організацій, зокрема з Центром розвитку інновацій та Українською природоохоронною групою, запустила волонтерський проєкт «Перезарядити країну». Аналітики склали перелік корисних та шкідливих для розвитку країни законодавчих ініціатив, голосування за які є маркерами для кожного з депутатів. Усі ці голосування наповнюють батарейку голосувань кожного парламентаря і показують, який заряд він дає країні. Окрім голосувань, які вже відбулися, інструмент містить єдине вікно для адвокації громадського сектору, куди будуть вноситися корисні та шкідливі закони, які перебувають на розгляді парламенту. Цей проєкт створений за кошти великого українського народу і з листопада 2025 року підтримується NED.

«Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Ірина Федорів
Голова громадської ініціативи «Голка»
Анна Лєвєнцова
Журналістка громадської ініціативи «Голка»

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Верховна Рада депутат партії парламент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
16 березня, 06:38
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
24 березня, 05:41
Водіїв, які будуть порушувати ПДР та назбирають певну кількість штрафних балів, позбавлятимуть прав
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
29 березня, 19:15
За однією із адрес зруйновано житловий будинок
На Запоріжжі від удару авіабомбами загинула пенсіонерка
29 березня, 14:58
Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
6 квiтня, 10:57
Юлія Тимошенко вважає справу проти неї «політичним замовленням»
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко
8 квiтня, 09:16
Лідерка «Батьківщини» занепокоєна щодо нового законопроєкту, який позбавляє українців права захищати свої національні інтереси
«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон
7 квiтня, 14:53
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
8 квiтня, 19:45
Президент наголосив, що ворог хоче зірвати усі можливості наповнення державного бюджету України
Зеленський про протистояння у парламенті: На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики
10 квiтня, 10:01

Публікації

Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Сьогодні, 10:05
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Вчора, 16:00
В Україні платні камери СІЗО забезпечують в’язнів ліжками, шафами для речей, телевізорами, унітазами та душом
Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України
10 квiтня, 12:00
Верховна Рада взялася за оподаткування посилок та цифрових платформ
«Гайки» будуть всім». Верховна Рада почала виконувати податкові задачі МВФ
8 квiтня, 17:15
Через механізм СВАМ українські металурги ризикують ключовий ринок Євросоюзу
Гільйотина для української економіки, або Що таке CBAM?
7 квiтня, 13:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua