На Запоріжжі від удару авіабомбами загинула пенсіонерка

Максим Бурич
За однією із адрес зруйновано житловий будинок
фото: ДСНС Запоріжжя

Ворог продовжує використовувати тактику дистанційного терору, застосовуючи авіацію та дрони проти мирних мешканців

У неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки керованими авіабомбами (КАБ) на селище Зарічне загинула літня жінка, ще двоє чоловіків похилого віку отримали поранення у різних громадах регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Найважчі наслідки зафіксовані в Зарічному, де ворог застосував важке авіаційне озброєння. Під завалами власного будинку загинула 75-річна жінка. 72-річний чоловік отримав травми внаслідок вибуху, йому надається необхідна медична допомога.

Влучання призвело до повного знищення приватного будинку та однієї нежитлової будівлі. На місці події спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Окрім авіаційного удару, зафіксовано атаку безпілотника на село Біленьке. 77-річний чоловік дістав поранення через вибух дрона, який поцілив у приватне подвір'я. Зафіксовано руйнування приватного житлового будинку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

Як відомо, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону.

До слова, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми.

Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки
Росія планує побудувати «Азовське кільце» – Reuters
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ
Зеленський підбив підсумки російських атак за тиждень: що відомо

