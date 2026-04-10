Зеленський про протистояння у парламенті: На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Президент наголосив, що ворог хоче зірвати усі можливості наповнення державного бюджету України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент України: «У парламенті та серед політиків хтось постійно підкидає питання виборів. Витрачають на це сили, ресурс, гроші…»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати всі можливості наповнення державного бюджету України, передусім європейський фінансовий пакет на €90 млрд. За його словами, саме це є реальною загрозою для України, а не політичні ігри в парламенті. Про це зауважив Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів (євро, – «Главком»). «Рускі» чітко на це працюють і шукають, як все ускладнити. Ось що справді загроза Україні, а не от ці ігри в парламенті. На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики. Він б'є в болючі наші місця, і буває, що цьому підіграють політично зсередини», – сказав глава України.

Зеленський підкреслив, що окремі політики та представники парламенту регулярно порушують питання проведення виборів, витрачаючи на це значні ресурси, час і зусилля. Водночас, як наголосив президент, найбільшою проблемою є те, що такі дискусії підривають єдність у державі.

«Тому що будь-який сигнал, наприклад, про потребу в так званій коаліції єдності, говорить світу й ворогу про те, що єдності немає. Тобто саме в політиці, саме в цій коаліції, а не в суспільстві, що важливо. Тобто вони кажуть насправді: ми хочемо новий уряд, ми хочемо «єдність», щоб ми всі десь були в процесах, працювали. А зараз що, не працюєте? Це сигнал для Європейського Союзу, що не працюють. Також це сигнал «рускім», що ще трішки треба – і вони знесуть цей уряд. Хіба це розумно?» , – пояснив президент.

Нагадаємо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Однак вже 7 та 8 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. «Ці рішення наближають українське законодавство до норм ЄС, роблять правила для бізнесу зрозумілішими та зміцнюють довіру міжнародних партнерів», – пояснила голова уряду Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, за роки роботи Верховної Ради кількість народних депутатів скоротилася з 423 до 391. У результаті парламент дедалі частіше стикається з проблемами під час голосувань: останніми тижнями неодноразово фіксували ситуації, коли в залі після сигнального голосування залишалося менш як 226 депутатів – мінімально необхідної кількості для ухвалення рішень.

Напередодні ухвалення законів Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти. «Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10. За них деякі треба проголосувати в найближчий місяць», – зазначив минулого тижня глава України.

