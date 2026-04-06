Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради

Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»

Як розповіла премʼєрка, до порядку денного Ради будуть внесені термінові законопроєкти «щодо яких є порозуміння»

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Як зазначила Свириденко, аби отримувати гроші від партнерів Україна має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. «Ключова роль у цьому – спільна: парламенту та уряду. Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу», – розповіла вона.

За підсумками зустрічі глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями». «Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії», – каже премʼєрка.

Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Раніше Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Президент зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

До слова, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакета урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.