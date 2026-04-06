Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Як зазначила Свириденко, аби отримувати гроші від партнерів Україна має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. «Ключова роль у цьому – спільна: парламенту та уряду. Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу», – розповіла вона.

За підсумками зустрічі глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями». «Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії», – каже премʼєрка.

Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Президент зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

До слова, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакета урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.

Читайте також:

Читайте також

Автор законопроєкту Микола Княжицький наголосив, що документ «не регулюватиме контент та користувачів»
Обмеження «Телеграму». Парламентський комітет підтримав законопроєкт
25 березня, 19:00
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему: що важливо знати
23 березня, 16:06
У 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн
Уряд розподілив 2 млрд грн на шкільні укриття: які заклади отримають кошти
20 березня, 05:30
Президент підписав нові зміни до військових статутів
Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську
16 березня, 16:54
Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
15 березня, 17:47
Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій
Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій
15 березня, 09:34
Денис Шмигаль у Верховній Раді
Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль
13 березня, 12:04
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
12 березня, 18:03

Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки

Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
