Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Водіїв, які будуть порушувати ПДР та назбирають певну кількість штрафних балів, позбавлятимуть прав
Відповідний законопроєкт буде ухвалено вже цього року

В Україні вже цього року планують впровадити систему штрафних балів для водіїв. За певну кількість порушень людей будуть позбавляти прав. Як інформує «Главком», про це в ефірі телеканалу «Рада» розповів народний депутат України Володимир Крейденко.

Нардеп пояснив, що наразі водії можуть по 10-20 разів на день перевищувати швидкість. Це фіксують камери або ж співробітники патрульної поліції. За скоєне кермувальники отримують штрафи, але це не вирішує проблему, оскільки вони сплачують їх і продовжують порушувати ПДР. Тому для вирішення цієї проблеми в Україні планують ввести систему штрафних балів.

«Якщо ми вводимо цю систему, то водії отримують за кожне порушення правил дружнього руху певний бал. Якщо, наприклад, до 15 балів вони назбирають за різні види порушень протягом року, то в них забирається посвідчення водія. Вони йдуть знову складають іспити, навчаються водити культурно, правильно відповідно до вимог, і потім тільки вони мають можливість повернути ці права назад», – сказав нардеп.

Він додав, що така система працює в Німеччині, Франції, США, Польщі. Вона показала певні результати.

Також Володимир Крейденко висловив сподівання, що відповідний законопроєкт буде ухвалено вже цього року.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Як повідомлялося, з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
