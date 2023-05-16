Був задіяний нардеп Шевченко. Буданов розкрив деталі секретної операції в Білорусі

Шевченко допомагав розвідці не допустити втягування Білорусі у війну в Україні

Народний депутат Євген Шевченко допомагав Україні йти на контакт з Мінськом, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю «Різні люди».

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«Ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації (з Олександром Лукашенком – «Главком»), усі можливості, які у нас були. Навіть задіяли одного народного депутата», – розповів Буданов.

Таким чином розвідка намагалася не допустити втягування Білорусі у війну та повторних спроб вторгнення в Україну з півночі. Зазначається, що цих цілей вдалося досягти.

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«Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього», – додав Буданов.

Нагадаємо, народний депутат тоді ще від фракції «Слуга Народу» Євгеній Шевченко у квітні 2021 року їздив у Мінськ на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. На зустрічі Шевченко переконував Лукашенка, що для нього «дуже велика честь познайомитися з лідером Білорусі і він давно мріяв про це». Лукашенко тоді заявив, що радий знайомству і розраховує, що ця зустріч «стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн».

Це дуже обурило нардепів на громадськість. Згодом за це його виключили з фракції «Слуга народу».