Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні

Голова уряду: Рішення наближають українське законодавство до норм ЄС

Сьогодні, 8 квітня, другий день поспіль Верховна Рада проголосувала за ключові законопроєкти для євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Сьогодні парламент ухвалив:

законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д – за основу;

євроінтеграційний законопроєкт про імплементацію норм регламентів ЄС у сфері державного нагляду №12426 – в цілому;

законопроєкт про реформу системи державного нагляду №14030 – в цілому.

«Це один з кроків для продовження фінансування за програмою Ukraine Facility. Ці рішення наближають українське законодавство до норм ЄС, роблять правила для бізнесу зрозумілішими та зміцнюють довіру міжнародних партнерів. Дякую народним депутатам за підтримку важливих законодавчих ініціатив», – пояснила Свириденко.

Зауважимо, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №15111-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

Нагадаємо, також 7 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.