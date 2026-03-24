Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня

Аліна Самойленко
Дайджест новин у ніч на 24 березня 2026 року

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, є загиблі, руйнування, в окупованому Севастополі стався вибух у багатоповерховому будинку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 березня:

Росія атакувала Запоріжжя

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 24 березня
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров написав, що є влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок. Також надходять повідомлення про пожежі та руйнування. Відомо про руйнування торгового об'єкту, приватного будинку.

Пишуть про п'ятьох постраждалих внаслідок російської атаки. На жаль, одна людина загинула.

РФ вдарила по Полтавщині

Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня фото 1
У ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За повідомленням голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю. На місцях влучань виникли пожежі, до ліквідації яких залучені всі екстрені служби. Станом на 3:40 підтверджено загибель двох людей. 

В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух

Дим після вибуху у Севастополі
У ніч проти 24 березня в Севастополі стався потужний вибух у житловому будинку на вулиці Корчагіна. 

Подія трапилася близько 23:50, спричинивши часткове руйнування стіни на першому поверсі та внутрішніх перекриттів з першого по третій поверхи. Вибухова хвиля пошкодила сусідній будинок, де спалахнули квартири у двох під’їздах, а також вибила шибки в навколишніх будівлях і понівечила припарковані поруч автомобілі.

Російський дрон вдарив по Одещині

Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня фото 2
Під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

