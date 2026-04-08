НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Юлія Тимошенко вважає справу проти неї «політичним замовленням»
фото: НАБУ

Лідерці «Батьківщини» інкриміновано підкуп народних депутатів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на НАБУ.

«Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування. Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті», – йдеться в заяві.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

До слова, Вищий антикорупційний суд відмовився надати підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати ухвалу слідчого судді про арешт частини майна лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра Тимошенка.

