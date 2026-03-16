Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла

Наталія Порощук
Ворог атакував Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація

У Запоріжжі знеструмлено понад 7,5 тис. абонентів через російську атаку. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

За інформацією Федорова, через удари РФ постраждали троє людей: 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

Читайте також:

Читайте також

Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
Журналіст Боян Панчевський заявив про таємну нараду Зеленського
Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність
20 лютого, 13:04
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
27 лютого, 22:39
Буданов вірить, що мирні перемовини досягнуть успіху
Буданов розповів, як може закінчитися війна
28 лютого, 20:55
Гітанас Науседа заявив про незмінність курсу в підтримці України
Президент Литви прокоментував ситуацію на Близькому Сході
2 березня, 12:43
Президент США заявив, що Іран чекає ще одна хвиля більших атак
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
2 березня, 18:09

Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
