Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла

Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація

У Запоріжжі знеструмлено понад 7,5 тис. абонентів через російську атаку. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

За інформацією Федорова, через удари РФ постраждали троє людей: 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.