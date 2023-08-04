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Окупанти накрили артилерією села на Дніпропетровщині: жахливі руйнування (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти накрили артилерією села на Дніпропетровщині: жахливі руйнування (фото)
Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців Нікополя
фото: Сергій Лисак / Telegram

У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, автомобілі та лінії електропередач

Із вечора і протягом ночі агресор п’ять разів обстріляв Нікопольщину на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«Гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам», – йдеться в повідомленні.

Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома.

У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

Наслідки ворожих атак уточнюються.

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Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Теги: Дніпропетровщина війна окупанти

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