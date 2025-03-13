Таємний інструмент впливу. Як нардепи використовують звернення у своїх інтересах

Закритий формат депутатських звернень містить високий корупційний ризик. Судовий реєстр вже зафіксував 11 підозрілих випадків

Можливість вільно пересуватися під час комендантської години, імпічмент президенту Володимиру Зеленському та дозвіл на виїзд військовозобовʼязаним родичам за кордон. Це лише частина звернень депутатів Верховної Ради, які вони відправляли, починаючи з 2022 року.

Про подібні скандальні звернення стає відомо тільки з повідомлень правоохоронців, ЗМІ, але не з офіційних джерел Верховної Ради, бо ця інформація є закритою. Це робить звернення зручним інструментом для корупції та просування приватних інтересів. Такі випадки можуть помітити у Національному агентстві з питань запобігання корупції та скласти адмінпротоколи на нардепів.

Рух «Чесно» знайшов у судовому реєстрі 11 випадків, коли народні депутати чинного скликання парламенту могли відправляти звернення у власних інтересах.

Запити і звернення

Для виконання своїх обов'язків народні депутати оперують низкою законодавчих інструментів. Один із них – депутатське звернення, яке дозволяє нардепу вимагати від держоргану чи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, які віднесені до їхньої компетенції.

Цей інструмент схожий на депутатські запити, але на відміну від них звернення не є публічними. Тобто виборці не можуть перевірити, кому і з якою метою нардеп відправляє звернення. Це робить звернення привабливішими для депутатів, які прагнуть приховано просувати свої інтереси.

Наприклад, нардеп від «Слуги народу» Анатолій Остапенко, за версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення просив у голови Житомирської обласної військової адміністрації про дозвіл пересуватися по місту й області на власному транспорті під час комендантської години.

Помʼякшення обмежень воєнного стану також, на думку правоохоронців, намагався добитись нардеп Василь Петьовка. Він звертався до голови Закарпатської ОВА, щоб там йому дали право перетнути кордон для його сина, двоюрідного брата та батька дружини сина.

Проте ці дві справи суд закрив, оскільки не побачив конфлікту інтересів у діях депутатів. Те саме стосується й наступних випадків – 10 із 11 знайдених справ розвалились у суді.

Наприклад, суд закрив справу народного депутата Федора Христенка, який не ходить у Верховну Раду з лютого 2022 року. Він теж потрапив під погляд правоохоронців через своє звернення у 2020 році. Деталі цього документа розкрили журналісти «Схем». Христенко писав, що в інтернеті поширюють інформацію про те, що його дружина перетинала кордон у напрямку Москви. Зокрема, написали про те, що вона була у російській столиці 10 разів, починаючи з 2017 року. Депутат попросив провести службове розслідування щодо незаконного розголошення такої інформації.

Крім того, видання «Схеми» раніше досліджувало тему депутатських звернень та виявило, що нардепи за допомогою цих документів просували виступи російських артистів в Україні, цікавились питаннями щодо власного бізнесу чи родичів або звертались із проханням надати персональну охорону.

Також народні обранці відправляють звернення до правоохоронних органів. Наприклад, уже колишній нардеп Андрій Холодов звертався до Національного антикорупційного бюро з вимогою надати інформацію про результати розслідування у кримінальних провадженнях, у яких він сам фігурував.

Крім того, народний депутат Артем Нагаєвський за декілька днів після складення присяги звернувся до тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У зверненні він просив вжити заходів поліцейського реагування щодо злочину, який вчинили проти нього особисто.

Підозру у використанні депутатського звернення для власних інтересів отримував і вже покійний проросійський нардеп Ілля Кива. Він написав до тодішнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, щоб дізнатись про відкриту проти себе справу через бійку.

Також НАЗК склало протокол на депутата-втікача Олександра Куницького через його звернення. Нардеп скаржився на дії слідчих Державної фіскальної служби, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній, які повʼязані з Куницьким та помічником народного депутата Дмитром Ніконовим.

Також протоколи склали на нардепів Ігоря Кривошеєва та Анну Скороход через їх звернення. Єдиним джерелом інформації про це є судові постанови, але там лише у загальних рисах вказується, що парламентарії відправляли звернення, на думку правоохоронців, у власних інтересах.

Звернення нардепів із підозрами у держзраді

У цьому списку також є підозрюваний у державній зраді, втікач і вже колишній нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович. За даними розслідувачів зі «Схем», у 2020 році він відправив звернення до прикордонників, бо помітив, що після того, як він перетнув кордон, інформацію про це кудись начебто передали. Тому Рабінович у своєму зверненні вимагав назвати «підстави стеження за ним» і назвати людей, які дали вказівку повідомляти про його перетини кордону.

Неможливо перевірити, як часто Рабінович відправляв звернення, але інформація про його запити відома. Він як співавтор відправив тільки один запит, у якому вимагав якомога швидше розслідувати справу активіста та волонтера Сергія Стерненка.

Якщо не зупинятись на Рабіновичі та проаналізувати інших депутатів цього скликання, яких підозрюють у скоєнні злочинів проти національної безпеки, то вони рідко або взагалі ніколи не надсилають запити, проте використовують саме непублічний механізм звернень.

Наприклад, підозрюваний у державній зраді нардеп Олександр Дубінський уже понад рік перебуває під вартою у СІЗО, однак без проблем надсилає депутатські звернення. Зокрема слідство встановило, що Дубінський за вказівкою російських спецслужб організував з іншими двома підозрюваними заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені. Мета – погіршити дипломатичні відносини зі США та ускладнити вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Дубінський також має підозри у скоєнні й інших злочинів. Зокрема він оформив депутатське звернення до Міністерства охорони здоров'я України та Державного бюро розслідувань. Нардеп цікавився, як проходить розгляд питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон. Правоохоронці вважають, що депутат своїм запитом намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він фігурував як підозрюваний.

А нещодавно підозрюваний у держзраді Дубінський звернувся до голови Верховної Ради з вимогою ініціювати процедуру імпічменту Володимира Зеленського. Підставою для такої ініціативи нардепа буцімто став конфлікт президента України з президентом США Дональдом Трампом під час пресконференції 28 лютого цього року.

Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич теж звернувся до очільника парламенту, але з іншим проханням – зареєструвати його законопроєкт, бо він не має доступу до робочого компʼютера, поки сидить у СІЗО. Шуфрич послався на ухвалу суду, яка дозволяє йому виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат.

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Про звернення Шуфрича не стало б відомо, якби його не розглядали на засіданні Регламентного комітету. А про звернення Дубінського відомо, бо він пише про них у своїх соціальних мережах.

Звернення мають бути публічними

Те, скільки, на яку тему і кому ці народні депутати ще надіслали звернення та як на них відреагували – зараз невідомо. Така закритість – чудовий ґрунт для корупції.

Наприклад, правоохоронці виявили, що народний депутат попереднього скликання Ігор Мосійчук, на думку правоохоронців, продавав свої запити за 10-15 тисяч доларів, а звернення – за 3-5 тисяч доларів. Інший приклад – чинний нардеп Микола Задорожній, який, за версією слідства, просив 3,4 млн грн, щоб він, зокрема, не відправляв своїх звернень, які б заважали ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Через закритість звернень зʼявляється високий корупційний ризик. Саме тому рух «Чесно» неодноразово наполягав на необхідності зробити депутатські звернення публічними, щоб громадськість мала можливість відстежувати те, як їх використовують. Особливо це важливо під час повномасштабного вторгнення.

Апарат Верховної Ради нещодавно оновив на своєму сайті розділ із профілем народного депутата, в якому зʼявилась нова вкладка з посиланнями на декларації парламентаріїв. Поки відбуваються подібні оновлення сайту парламенту, то можна було б додати вкладку, де можна переглянути звернення народних обранців.