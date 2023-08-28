Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт

Вночі та вранці росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордоння Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Полтавщина

Вночі ворог атакував область. Є влучання в промисловий обʼєкт. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (42 вибухи). Ворог бив із АГС, мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Шалигинська, Білопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Хотінська громади. В Шалигинській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади. Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (29 вибухів) та мінометний обстріл (10 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина

Протягом дня рашисти двічі обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині. Випустили з важкої артилерії півдесятка снарядів. Зачепило приватний будинок. Минулося без загиблих та постраждалих. Також агресор цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали. Вранці ворог, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарив ракетами по Кривому Рогу. Зруйновані два дачні будинки, п’ять – понівечені. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

Запорізька область

104 удари по області за минулу добу, ураження зазнали 27 населених пунктів. Ворог здійснив 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню. Рашисти нанесли вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Жителі громад не постраждали.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Окіпа Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Красне Харківського району Огірцеве, Бударки Чугуївського району та Колодязне Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора вдень внаслідок обстрілів з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено кіоск, приватний житловий будинок. Загинула жінка 39 років. Отримала легке поранення 16-річна дівчина. Внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль. Без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луганщина

Ворог штурмував район Новоєгорівки. Завдані удари по Надії, Твердохлібовому та М’ясожарівці. Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка, Кузьмине, Діброва зазнали артилерійських обстрілів з боку окупанта. За добу противник здійснив 153 обстрілів (554 снаряд).

Донеччина

Рашисти здійснили 11 обстрілів, під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Дальнє, с.Дачне, с.Малинівка, с.Галицинівка, Торецьк. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, школа, будівля шахти. Двоє поранених цивільних за добу.

Миколаївщина

Вчора вдень – ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 69 обстрілів (395 снарядів), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (39 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію парку в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.