Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)
«Ланцети» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
Російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ з нікнеймом «твій друг Стус» у Twitter.
«Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського «Ланцета». Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors», – написав військовослужбовець під знімками.
Оскільки AXI 5330/18 Gold Line V2 за ціною менш як €300 – це звичайний модельний двигун, який не є товаром військового призначення і продається за кордон без експортної ліцензії, він, або, швидше, перша версія цього двигуна, був масово завезений у РФ через треті країни.
Після того як фото розлетілися соцмережами, багато волонтерів і небайдужих громадян написали AXI Model Motors листи з вимогою пояснити ситуацію.
У компанії відповіли, що знали про проблему та працювали зі спецслужбами Чехії, щоб з'ясувати, як таке сталося. Там запевнили, що цей тип двигуна вони не продають нікому вже щонайменше рік
Компанія заявляє, що вона «цілком підтримує Україну в її боротьбі за свободу» і ніколи не постачала свою продукцію для військових потреб.
«Ми спільно з відповідними органами в Чеській Республіці виявили, що наша продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу (та інтеграції – «Главком») в деякі види зброї, яку використовує російська армія. Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва чи продажу цієї зброї. Війна – зло», – йдеться у заяві компанії.
Нагадаємо, оборонно-промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня «Рубака». В Головному управлінні розвідки України розповіли, що вони вже застосовуються у бойових діях.
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