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Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)
Безпілотник «Ланцет» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту
фото з відкритих джерел

«Ланцети» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors

Російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ з нікнеймом «твій друг Стус» у Twitter.

Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
фото: твій друг Стус
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
фото: твій друг Стус
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors
фото: твій друг Стус

«Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського «Ланцета». Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors», – написав військовослужбовець під знімками.

Український військовий знайшов двигун від російського «Ланцета»
Український військовий знайшов двигун від російського «Ланцета»
фото: скріншот з соцмереж

Оскільки AXI 5330/18 Gold Line V2 за ціною менш як €300 – це звичайний модельний двигун, який не є товаром військового призначення і продається за кордон без експортної ліцензії, він, або, швидше, перша версія цього двигуна, був масово завезений у РФ через треті країни.

Після того як фото розлетілися соцмережами, багато волонтерів і небайдужих громадян написали AXI Model Motors листи з вимогою пояснити ситуацію.

У компанії відповіли, що знали про проблему та працювали зі спецслужбами Чехії, щоб з'ясувати, як таке сталося. Там запевнили, що цей тип двигуна вони не продають нікому вже щонайменше рік

У компанії відповіли, що знали про проблему з двигунами
У компанії відповіли, що знали про проблему з двигунами
фото: скріншот з соцмереж

Компанія заявляє, що вона «цілком підтримує Україну в її боротьбі за свободу» і ніколи не постачала свою продукцію для військових потреб.

«Ми спільно з відповідними органами в Чеській Республіці виявили, що наша продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу (та інтеграції – «Главком») в деякі види зброї, яку використовує російська армія. Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва чи продажу цієї зброї. Війна – зло», – йдеться у заяві компанії.

«Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від «Ланцетів» та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, «Тунгуска», «Шилка», ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 тис.

Нагадаємо, оборонно-промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня «Рубака». В Головному управлінні розвідки України розповіли, що вони вже застосовуються у бойових діях.

До слова, десята модель FPV-дрона офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України.

Теги: війна Чехія безпілотник росія

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