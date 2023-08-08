Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед

Офіційні спікери не розкривають деталі просування ЗСУ, щоб зберегти життя українським захисникам

Збройним силам України вдається розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони росіян на окремих ділянках півдня, однак повідомляється про це дозовано, аби зберегти життя українських захисників. Про це в ефірі національного телемарафону заявила спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені», – сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.

Однак Гуменюк наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота. За словами спікерки, просування йде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

Триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.