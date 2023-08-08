Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Спікерка Наталія Гуменюк запевнила, що ЗСУ просуваються вперед на півдні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Офіційні спікери не розкривають деталі просування ЗСУ, щоб зберегти життя українським захисникам

Збройним силам України вдається розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони росіян на окремих ділянках півдня, однак повідомляється про це дозовано, аби зберегти життя українських захисників. Про це в ефірі національного телемарафону заявила спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені», – сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.

Однак Гуменюк наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота. За словами спікерки, просування йде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

Нагадаємо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію. 

Триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрко Напора з серпня минулого року співає на вулицях, а зароблені гроші передає на потреби війська
Юрко, який зібрав 3 млн грн для ЗСУ: На честь першого мільйона я їв суші
27 липня, 21:15
На початку серпня правоохоронці хочуть бачити Мураєва на допитах
СБУ оголосила підозру екснардепу-втікачу Мураєву
25 липня, 09:37
Дмитро Рибаков пішов захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії
На фронті загинув журналіст Дмитро Рибаков
22 липня, 09:12
Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»
З’явилися фото українських дронів, які «кошмарять» Москву
26 липня, 19:06
Леся Гасиджак
Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування у мережі
27 липня, 12:04
У російській армії поширюються панічні настрої
Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні
27 липня, 16:48
Мирослав Влаховський відповів, що жодних обговорень про терміни війни Росії проти України на засіданні Євросоюзу не було
Угорщина заявила, що війна в Україні триватиме ще чотири роки: у ЄС відреагували
30 липня, 18:47
Танк Т-80
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
31 липня, 07:41
Окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі
Атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла
1 серпня, 07:41

Події в Україні

Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Удар по Покровську, атаки на Запорізьку область. Ситуація в регіонах
Удар по Покровську, атаки на Запорізьку область. Ситуація в регіонах
Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)
Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
23K
Це не деколонізація, а самообман
17K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
4756
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
4686
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
4679
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність

Новини

Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту