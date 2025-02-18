«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA

«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTAКультурний фронт
«Під час зйомок їв раз на день»
16 лютого кінопремія BAFTA вручила нагороди. У номінації «Кращий британський короткометражний фільм» перемогла стрічка про війну в Україні – «Камінь, ножиці, папір», режисера Франсуа Бйома.
Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський. До цього кінотріумфу Олександр Рудинський вже встиг про себе заявити на міжнародному рівні. Актор з України знявся у серіалі «Агенція» від Paramount+. А також виконав роль безокого бандита у кіноадаптації «Декамерону» від Netflix.
Сам Рудинський запевняє: не знав, яким буде вердикт журі BAFTA до останнього моменту. У бліцінтерв'ю «Главкому» актор зізнається, у день церемонії він гуляв Лондоном, пив каву і єдине, чим переймався: промовляв про себе слова, які він хотів би сказати зі сцени. «Робив це з тисячу разів», – згадує він. І таки ця промова прозвучала. Свою нагороду українець присвятив своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок.
Перебуваючи у залі престижної церемонії, Рудинський навіть якийсь час не міг зрозуміти, як саме потрапив у цю нову для себе реальність. Говорить, що не усвідомлював, що стоїть на сцені поруч з Едріаном Броуді та Тімоті Шаламе. Та ще й Кейт Вінслет підходить до нього із подякою.
Актор каже, що не планував святкувати перемогу. Хотів пошвидше повернутися до Києва і побачити сніг.
Саме на вулиці і посеред снігу «Главком» записав ексклюзивний бліц з актором, який швидко повернувся із лондонського балу на київський корабель.
Рудинський поспішає на репетицію у новій виставі режисера Івана Уривського «Макбет», але встигає розповісти, як проходили зйомки короткометражки Франсуа Бйома. А також називає відомого актора та педагога – свого «гуру», який навчав його професії, і дякує йому.
Короткометражний фільм Франца Бйома «Камінь, ножиці, папір» про перші дні широкомасштабної війни в Україні, у якому головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримав престижну премію BAFTA у категорії «Найкращий короткометражний фільм». Разом із Рудинським у короткому метрі знявся його старший колега Сергій Калантай, який грав роль батька головного героя.
Премія BAFTA (British Academy Film Awards – BAFTA Film Awards) – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара. З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден.
Ви вже поділилися своїми враженнями від церемонії. Розкажіть про сам фільм «Камінь, ножиці, папір». Перше питання, яке виникає у глядача, – де це знімали? Що за цікава локація, яка має передати атмосферу українського промислового Сходу, який захопили росіяни?
Знімали у Великобританії: бункер – у Лондоні, а натуру – в Уельсі. Це було надскладно, бо там дуже дощова і холодна погода. Було ще й вітряно, а я мав бути в кофті. То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті. Історія починається відразу з високого градуса. Буквально на 2-3 хвилині (фільму) вже підривають автобус. Наступні хвилини фільму так само насичені, градус тільки підвищується. От стою я на майданчику, курю, п’ю каву, а вже за хвилину ти маєш бути увесь спітнілий, переживати те, що відбувається. І так от дубль за дублем.
Приїхавши на зйомки, важив 87-88 кілограм, бородатий. Півтора тижня були у нас репетиції. Разом із Сергієм Калантаєм (актор, що зіграв батька головного героя – «Главком») репетирували у класі, де Джоан Роулінг робила перші читання свого «Гаррі Поттера».
То була школа з величезним кампусом. На території все зроблено для зручності студентів. Стоять, приміром, батути, щоб між заняттями студенти могли вийти надвір, розслабитися.
За три тижні потому приїхав я додому вже без бороди. Схуд на 6-7 кілограмів, з обличчям з впадинами. Так треба було за сценарієм. Хлопець, якого я грав, значно молодший за мій вік. Жорстко було. Їв там раз на день.
На фінальному кадрі фільму дуже помітно, як ви змінилися. Навіть на обличчі не схожі на себе. Зовсім іншим постали перед глядачем…
Так, це я попросив режисера зробити наближення об’єктива. За розкадровкою фільму я мав споглядати вибух, боковим кадром. Вийшло з одного дубля.
У цей момент до Театру Франка під’їжджає автомобіль і Олександр радісно повідомляє: «Ось! Це – мій гуру. Той, хто навчив мене моїй професії, мій взірець». І біжить приймати вітання від заслуженого артиста, свого педагога Андрія Самініна. Тепер вчитель і учень разом грають у головному театрі країни.
Олександре, до вручення BAFTA ви вже мали у своєму арсеналі роботи на міжнародному рівні. Тепер очікуєте більше пропозицій?
До цього у мене були зйомки у серіалі Agency («Агенція») на Paramount+. Якраз там я познайомився з Майклом Фассбендером на знімальному майданчику. І я ще тоді не знав, що ми будемо у театрі Франка репетирувати «Макбета», а якраз Майкл Фассбендер зіграв Макбета (у кінодрамі режисера Джастіна Курзеля, що вийшла 2015 року – «Главком»).
Тому тепер я весь у роботі у театрі. Репетируємо «Макбет». Щодо нових фільмів, то агентка постійно присилає мені якісь самопроби поштою.
Богдан Боднарук, «Главком»
Коментарі — 0