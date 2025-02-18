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«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA

Культурний фронт
Богдан Боднарук
glavcom.ua
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«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA
28-річний Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного хлопця Івана у короткометражному фільмі «Камінь, ножиці, папір»
фото: кадр з фільму

«Під час зйомок їв раз на день»

16 лютого кінопремія BAFTA вручила нагороди. У номінації «Кращий британський короткометражний фільм» перемогла стрічка про війну в Україні – «Камінь, ножиці, папір», режисера Франсуа Бйома.

Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський. До цього кінотріумфу Олександр Рудинський вже встиг про себе заявити на міжнародному рівні. Актор з України знявся у серіалі «Агенція» від Paramount+. А також виконав роль безокого бандита у кіноадаптації «Декамерону» від Netflix.

Сам Рудинський запевняє: не знав, яким буде вердикт журі BAFTA до останнього моменту. У бліцінтерв'ю «Главкому» актор зізнається, у день церемонії він гуляв Лондоном, пив каву і єдине, чим переймався: промовляв про себе слова, які він хотів би сказати зі сцени. «Робив це з тисячу разів», – згадує він. І таки ця промова прозвучала. Свою нагороду українець присвятив своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок.

Перебуваючи у залі престижної церемонії, Рудинський навіть якийсь час не міг зрозуміти, як саме потрапив у цю нову для себе реальність. Говорить, що не усвідомлював, що стоїть на сцені поруч з Едріаном Броуді та Тімоті Шаламе. Та ще й Кейт Вінслет підходить до нього із подякою.

Актор каже, що не планував святкувати перемогу. Хотів пошвидше повернутися до Києва і побачити сніг.

Саме на вулиці і посеред снігу «Главком» записав ексклюзивний бліц з актором, який швидко повернувся із лондонського балу на київський корабель.

Рудинський поспішає на репетицію у новій виставі режисера Івана Уривського «Макбет», але встигає розповісти, як проходили зйомки короткометражки Франсуа Бйома. А також називає відомого актора та педагога – свого «гуру», який навчав його професії, і дякує йому.

Короткометражний фільм Франца Бйома «Камінь, ножиці, папір» про перші дні широкомасштабної війни в Україні, у якому головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримав престижну премію BAFTA у категорії «Найкращий короткометражний фільм». Разом із Рудинським у короткому метрі знявся його старший колега Сергій Калантай, який грав роль батька головного героя.

Премія BAFTA (British Academy Film Awards – BAFTA Film Awards) – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара. З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден.

Актор театру та кіно Олександр Рудинський
Актор театру та кіно Олександр Рудинський
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ви вже поділилися своїми враженнями від церемонії. Розкажіть про сам фільм «Камінь, ножиці, папір». Перше питання, яке виникає у глядача, – де це знімали? Що за цікава локація, яка має передати атмосферу українського промислового Сходу, який захопили росіяни?

Знімали у Великобританії: бункер – у Лондоні, а натуру – в Уельсі. Це було надскладно, бо там дуже дощова і холодна погода. Було ще й вітряно, а я мав бути в кофті. То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті. Історія починається відразу з високого градуса. Буквально на 2-3 хвилині (фільму) вже підривають автобус. Наступні хвилини фільму так само насичені, градус тільки підвищується. От стою я на майданчику, курю, п’ю каву, а вже за хвилину ти маєш бути увесь спітнілий, переживати те, що відбувається. І так от дубль за дублем.

«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA фото 1
фото: кадр з фільму
«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA фото 2
фото: кадр з фільму

Приїхавши на зйомки, важив 87-88 кілограм, бородатий. Півтора тижня були у нас репетиції. Разом із Сергієм Калантаєм (актор, що зіграв батька головного героя – «Главком») репетирували у класі, де Джоан Роулінг робила перші читання свого «Гаррі Поттера».

То була школа з величезним кампусом. На території все зроблено для зручності студентів. Стоять, приміром, батути, щоб між заняттями студенти могли вийти надвір, розслабитися.

За три тижні потому приїхав я додому вже без бороди. Схуд на 6-7 кілограмів, з обличчям з впадинами. Так треба було за сценарієм. Хлопець, якого я грав, значно молодший за мій вік. Жорстко було. Їв там раз на день.

Сергій Калантай зіграв роль батька головного героя
Сергій Калантай зіграв роль батька головного героя
фото: кадр з фільму
Калантай та Рудинський
Калантай та Рудинський
фото: кадр з фільму

На фінальному кадрі фільму дуже помітно, як ви змінилися. Навіть на обличчі не схожі на себе. Зовсім іншим постали перед глядачем…

Так, це я попросив режисера зробити наближення об’єктива. За розкадровкою фільму я мав споглядати вибух, боковим кадром. Вийшло з одного дубля.

У цей момент до Театру Франка під’їжджає автомобіль і Олександр радісно повідомляє: «Ось! Це – мій гуру. Той, хто навчив мене моїй професії, мій взірець». І біжить приймати вітання від заслуженого артиста, свого педагога Андрія Самініна. Тепер вчитель і учень разом грають у головному театрі країни.

«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA фото 3
фото: кадр з фільму

Олександре, до вручення BAFTA ви вже мали у своєму арсеналі роботи на міжнародному рівні. Тепер очікуєте більше пропозицій?

До цього у мене були зйомки у серіалі Agency («Агенція») на Paramount+. Якраз там я познайомився з Майклом Фассбендером на знімальному майданчику. І я ще тоді не знав, що ми будемо у театрі Франка репетирувати «Макбета», а якраз Майкл Фассбендер зіграв Макбета (у кінодрамі режисера Джастіна Курзеля, що вийшла 2015 року – «Главком»).

Майкл Фассбендер – ірландський актор німецького походження. Відомий ролями у фільмах «Безславні виродки» та «Люди Ікс: Перший клас». Також зіграв помітні ролі у стрічках «Небезпечний метод», «12 років рабства», «Центуріон», «Джейн Ейр», «300 спартанців», «Голод».

Тому тепер я весь у роботі у театрі. Репетируємо «Макбет». Щодо нових фільмів, то агентка постійно присилає мені якісь самопроби поштою.

Богдан Боднарук, «Главком»

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Теги: Україна актор премія фільм

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