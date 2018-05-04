Неофіційні автівки та російські вертольоти. Головний бодігард Януковича розказав, як тікав екс-президент

П’ять фактів від охоронця колишнього глави держави

В Оболонському районному суді Києва пропройшло чергове - вже 49-те - засідання у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича. Планувалося, що 3 травня мають початися судові дебати, однак сторона захисту виступила за продовження допиту свідків. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко дозволив допит ще кількох свідків захисту.

П’ять фактів від охоронця колишнього глави держави

В Оболонському районному суді Києва пропройшло чергове - вже 49-те - засідання у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

Планувалося, що 3 травня мають початися судові дебати, однак сторона захисту виступила за продовження допиту свідків. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко дозволив допит ще кількох свідків захисту. Зокрема, вчора відбувася допит жителя Криму Андрія Нікіфорова, а також власника фірми, що охороняла Межигір'я, ТОВ «Гросер» Анатолія Кобилинського.

Сьогодні ж на питання адвокатів та прокурорів відповідав охоронець екс-президента Дмитро Іванцов - у режимі відеотрансляції. Під час допиту він навів кілька фактів про обставини навколо втечі Януковича.

Під час протестів на Майдані охорону Януковича посилили вдвічі

В період масових хвилювань режим охорони президента було посилено. Якщо у штатному режимі охорону забезпечували вісім осіб - два екіпажі, то у цей період кількість екіпажів було збільшено вдвічі, до чотирьох. «Режим несення служби був також посилений: доба через добу, плюс – постійне перебування на мобільному зв’язку», - розказав він, зауваживши, що у штатному режимі графік був таким: доба на роботі – доба для відпочинку – дві доби для тренувань.

«Особисто я з грудня (2013, - «Главком») по лютий 2014-го жив на роботі», - додав Іванцов.

Дмитро Іванцов

Ховаючись від майданівців, Янукович пересувався на «звичайних» автівках

Починаючи з лютого 2014 року для забезпечення безпеки колишнього глави держави було прийнято рішення відмовитися від використання офіційних автівок, гучномовців, «мигалок». «Кортеж формувався з транспорту, який був у нашому розпорядженні. Автомобілі, з яких складався кортеж, міняли кожні 3-4 дні», - розказав Іванцов.

«При цьому дороги не перекривалися, правоохоронці стояли не на перехрестях, а збоку доріг, доповідаючи обстановку по рації. Збоку такий кортеж виглядав просто як потік транспорту», - уточнив він.

Вперше на кортеж Януковича активісти напали 19 лютого 2014 року

«Найперший напад був 19 лютого 2014 року... А саме - в районі станції метро «Арсенальна», - розповів Іванцов.

«Тоді були вперше розбиті машини - розбите заднє скло, пошкоджено крило і дзеркало заднього виду. Ніхто зі співробітників не постраждав, хіба що отримали порізи від скла», - уточнив він.

Іванцов додав, що наступний напад стався 21 лютого (2014 року, - «Главком») о 05.00, коли Янукович повинен був виїхати з резиденції «Межигір'я», біля виїзду вже стояв блокпост активістів Майдану. Охорона екс-президента вирішила їхати повз цей блокпост на двох авто, перша машина встигла проїхати вільно, а другу невідомі пошкодили. Тоді розбили скло в мікроавтобусі з президентського кортежу. Іванцов додав, що бачив у нападників прапори «ВО «Свобода» і «Правого сектора». «Був постріл з вогнепальної зброї», - зауважив охоронець. Він уточнив, що в результаті цього нападу теж ніхто не постраждав.

Також екс-охоронець Януковича розповів, що при спробі виїзду з Києва (21 лютого, - «Главком») стався напад на кортеж, і три автомобілі були обстріляні.

Адвокат Януковича попросив передати суду фото обстріляного автомобілю, однак головуючий суддя заявив, що на світлинах відсутній ідентифікаційний номер автомобіля.

22 лютого правоохоронці, які охороняли Межігір’я, зникли і не відповідали на дзвінки

Фактично всі співробітники правоохоронних органів, які охороняли під'їзд до резиденції в Межигір'ї і саму резиденцію, покинули свої місця служби, розказав Іванцов і додав, що тоді взяв на себе «питання охорони об'єкта».

«На спробу додзвонитися керівникам правоохоронців і дізнатися, чому працівники покинули об'єкт охорони, ніхто не відповідав», - додав він.

Президента-втікача вивозили з Запорізької області на російських вертольотах Мі-8

За словами Іванцова, 22 лютого 2014 року близько півночі Янукович з охороною прибув до населеного пункту Запорізької області. Зупинились у полі, була команда вистроїти в один ряд автомобілі і включити дальнє світло.

«Ми почули звук вертольотів, які йшли на посадку. Через деяких час побачили три військових вертольоти з штатним озброєнням – Мі-8. Із основного автомобіля президент з особами, які його супроводжували, вийшли і сіли в перший вертоліт», - розказав він.

Головний охоронець зауважив, що вертольоти летіли невисоко, не вище 5-6 метрів, без увімкненого світла: «щоб не видати себе». «Пілоти були у приладах нічного бачення. Через хвилин 20-25 здійснили посадку на військовому аеродромі», - розповів свідок.

Потім, за його словами, о 6-ій чи 7-мій годині ранку Янукович з охороною вилетів літаком і приземлився на аеродромі Сімферополя у Криму.

На уточнення судді про те, до яких збройних сил належали вертольоти, на яких летів Янукович, Іванцов відповів: «Розпізнавальні знаки на бортах вертольотів були червоно-білі».

«Чи правильно я вас розумію, що це була Російська Федерація?» - уточнив суддя.

Іванцов відповів: «Так точно».

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