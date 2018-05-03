Як обікрали Межигір’я. Свідчення колишнього охоронця резиденції

Анатолій Кобилинський займався охороною резиденції з 1995 року

Сьогодні суд у справі президента-втікача Віктора Януковича заслухав свідчення свідків захисту - жителя Криму Андрія Нікіфорова, а також власника фірми, що охороняла Межигір'я, ТОВ «Гросер» Анатолія Кобилинського. Власне, на сьогодні суд мав би вже перейти до дебатів. Принаймні, на попередньому судовому засіданні головуючий суддя

Янукович проживав у Межигір’ї ще коли був главою Донецької ОДА

Анатолій Кобилинський займався охороною резиденції з 1995 року

Сьогодні суд у справі президента-втікача Віктора Януковича заслухав свідчення свідків захисту - жителя Криму Андрія Нікіфорова, а також власника фірми, що охороняла Межигір'я, ТОВ «Гросер» Анатолія Кобилинського.

Власне, на сьогодні суд мав би вже перейти до дебатів. Принаймні, на попередньому судовому засіданні головуючий суддя Владислав Дев’ятко зробив відповідне оголошення. Однак на початку засідання сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що відмова суду заслухати свідків сторони захисту буде порушенням процесу розгляду справи. Захисник почав вимагати продовжити допити. Дев’ятко дозволив допитати лише тих свідків, які були заявлені захистом сьогодні.

Власне, Нікіфоров не розказав нічого нового, оскільки не був безпосереднім свідком подій на Майдані. За словами Сердюка, цього свідка «побили агресивні противники влади Януковича» лише за його переконання, а результатом побиття стала інвалідність. Фінальним питанням прокурора стало: «На території якої країни ви нині проживаєте?». На нього свідок не зміг відповісти.

Водночас колишній головний охоронець Межигір’я озвучив кілька цікавих фактів, які щоправда можна розцінювати неоднозначно. Бо за версією свідка захисту майно з резиденції в авральному режимі вивозив не сам Янукович, як вся країна могла бачити на відео, а протестувальники, які згодом захопили маєток.

Допит колишнього головного охоронця Межигір’я Анатолія Кобилинського (крайній ліворуч). Скріншот з відео

Янукович проживав у Межигір’ї ще коли був главою Донецької ОДА

За словами Кобилинського, він з 1995 року був співробітником Держохорони, яка здійснювала охорону Межигір'я, тому знав, хто проживав у резиденції впродовж тривалого часу. «Янукович проживав на цій території ще в часи головування Донецькою ОДА, коли приїжджав до Києва. Коли він став прем'єром, переїхав в будинок №1 в Межигір'ї на постійній основі», - розказав екс-охоронець.

Під час протестів на Майдані Межигір'я посилено охороняли, але охорону зняли… через Парасюка

Біля в’їздів у резиденцію постійно чергували патрулі правоохоронців, повідомив Кобилинський.

«Після того, як стало відомо про підписання угоди про врегулювання конфлікту, я покинув резиденцію. Потім дізнався з новин про заклик Парасюка не приймати жодних домовленостей. Мені зателефонував співробітник фірми і сказав, що охоронці знімаються з постів. Я прибув на об'єкт, де в результаті залишився я, начальник охорони і два співробітники», - сказав він.

Кобилинський розказав, що 22 лютого 2014 року Вишгородська самооборона повідомила, що на Межигір'я висунулися люди з Майдану. «Я сказав їм, що на об'єкті вже нікого немає… Тоді я зняв охорону території резиденції задля унеможливості кровопролиття. 16 людей (охорони, яка залишилась, а також представники самооборони Вишгорода, - «Главком») нічого не могли б зробити у випадку з розлюченим натовпом – були б лише червоною ганчіркою», – підкреслив Кобилинський.

Мародерство Чорновол та бійка за машину

Екс-охоронець резиденції розповів, що частина людей, які прибули на територію Межигір'я 22 лютого, погрожуючи зброєю, почали заходити до різних об'єктів на території. За його словами, він особисто бачив чотири одиниці вогнепальної зброї.

«Я особисто був свідком того, як озброєні люди в гаражі Януковича не могли поділити між собою машини», - додав він.

За словами керівника охоронної фірми, після захоплення Межигір'я 22 числа єдиним недоторканим об'єктом там була так звана «хонка» Януковича.

«Хонка» - чотирьохповерховий палац, в якому жив Янукович. Найбільший будинок з дерев'яного брусу.

«Однак 23 числа я дізнався про проникнення туди нинішнього нардепа Тетяни Чорновол. Вона прийшла з групою озброєних осіб і пішла звідти з рюкзаком», - зазначив він.

Межигір’я Віктора Януковича

З Межигір'я «озброєні люди» машинами вивозили майно Януковича

«25 числа в будівлю вже проникли ґрунтовно. Коли в «хонку» зайшли люди, я мав розмову активістом Жаном (представник Самооборони Майдану, - «Главком»), який представлявся людиною Парубія. Він сказав мені, що до цього на території були мародери, а зараз вони наведуть порядок. Через два дні, вони «навели порядок» – машини знову вивозили майно», – розповів екс-охоронець», - розказав Кобилинський.

Жан Одінцов - один з перших сотників Майдану. Киянин, 43 роки. На Майдані, за його власним зізнанням, опинився випадково, вистояв там кілька місяців.

Жан Одінцов - один з перших сотників Майдану

Сервери відеокамер Межигір'я вивезли представники Самооборони Майдану

Кобилинський розповів, що 25 лютого 2014 року в резиденцію приїхав Жан.

«Коли він потрапив у «хонку» 25 числа, у мене з ним була зустріч. Я запитав його, що сталося і чому помінялося керівництво. Він відповів, що ті люди, які були два дні до цього, вони – грабіжники, а «ми прийшли сюди і наведемо порядок». Побули вони два дні. Так, навели порядок і поїхали», - зазначив він.

Кобилинський також повідомив, що відеокамери фіксували всі виїзди і в'їзди на територію. «Сервери стояли на блокпості в районі вулиці Межигірської. Коли вони (представники Самооборони Майдану, – «Главком») дізналися, що є сервери і вони пишуть, то злякалися і потім ці сервери забрали. Я так розумію , що їх тепер ніхто не може знайти», - додав свідок.

Головний охоронець також додав, що йому невідомо, хто отримує кошти, які туристи нині платять за відвідування Межигір’я.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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