Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат

На новорічні дати ціни на номери сягають понад 100 тис. грн за декілька ночей

Карпати на Новий рік закріпили за собою статус найдорожчого внутрішнього курорту України. Готелі в Буковелі працюють у піковому режимі: коротких бронювань майже немає, а новорічна ніч продається як частина дорогих пакетів із банкетами, шоу та обмеженим доступом.

«Главком» зібрав пропозиції готелів у Буковелі та Яремчі й дізнався, скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах – разом із проживанням і святкуванням.

Radisson Blu Resort Bukovel

Готель Radisson Blu Resort Bukovel фото: radissonhotels.com

Зустріти Новий рік у п’ятизірковому готелі Буковеля – задоволення не з дешевих. Один із флагманів курорту, Radisson Blu Resort Bukovel, на святкові дати переходить на пакетний формат.

Чотири ночі на двох коштуватимуть від 106 тис. грн. Це базова ціна за розміщення, без додаткових витрат.

На новорічний вечір готель пропонує програму Boho Vibes 2026. Святкування передбачає живу музику, відомих ведучих, кавер-гурт, окрему програму для дітей, а також виступ гурту «Антитіла». Вартість участі у новорічному вечорі не входить у ціну проживання й оплачується окремо.

Mountain Residence Apartments & Chalet

Готель Mountain Residence Apartments & Chalet скріншот з відео

Дорогий формат новорічного відпочинку в Буковелі пропонує Mountain Residence Apartments & Chalet. Номер для двох на період з 30 грудня по 2 січня (три ночі) обійдеться від 84 тис. грн – лише за проживання.

Прайс готелю у святкові дні

Готель анонсував три новорічні програми. Головною музичною подією вечора стане виступ співачки KOLA. Також у програмі заявлені ведучий Анатолій Анатоліч, ілюзіоніст Олександр Дуб, Gunz Live Band, DJ та розважальні елементи протягом вечора.

На 31 грудня у закладі заплановано окремий камерний формат святкування. Його позиціонують як альтернативу гучним вечіркам. Святкування відбуватиметься у закритому просторі з обмеженою кількістю гостей. У програмі заявлені ведучий, також ілюзіоніст, живий вокал у супроводі фортепіано, а також DJ-сет із легкою фоновою музикою.

У готелі також пропонують програму на новорічну ніч з електронною музикою – DJ-сетом Monastetiq.

Участь у новорічному святкуванні не входить у вартість проживання, тому столики потрібно бронювати окремо. Ціна таких заходів від 20 тис. грн за особу.

Didukh Eco Hotel & Spa

Готель Didukh Eco Hotel & Spa фото: didukh.com.ua

Комплекс у Буковелі позиціонується як еко-готель із акцентом на спокійний відпочинок і SPA-формат. Проживання для двох осіб з 30 грудня по 2 січня коштує від 97 тис. грн. За цю суму гості мають доступ до SPA-інфраструктури, зокрема басейнів і зон релаксу, а також ресторан на території комплексу.

Водночас масштабні новорічні шоу оплачуються окремо.

Зокрема на 31 грудня готель пропонує святкування з українським колоритом. У новорічній програмі заявлені народна музика й танці у виконанні капели, елементи маланкування та щедрування, інтерактиви від ведучого, а також подача сучасної української кухні.

Вартість участі у новорічному вечорі залежить від дати бронювання.

Ціни для одного гостя становлять:

12 тис. грн – з 1 по 20 грудня;

13 тис. грн – з 21 по 29 грудня;

15 тис. грн – при бронюванні 30–31 грудня.

Mardan Palace SPA Resort

Готель Mardan Palace SPA Resort фото: mardan.com.ua

Ще один комплекс у Буковелі пропонує свої послуги для новорічного відпочинку. Номер категорії «Делюкс» на період з 30 грудня по 2 січня коштує 48 тис. грн.

За ці кошти гості отримують проживання у номері підвищеного комфорту, а також доступ до SPA-зони готелю. Проте участь у новорічному банкеті оплачується окремо.

На 31 грудня в готелі святкуватимуть Новий рік із ведучим, живою музикою та банкетом. Окремо передбачені кенді-бар, ігристе та коктейлі, а також участь аніматора в образі Діда Мороза з подарунками для гостей.

Формат орієнтований як на дорослих, так і на сім’ї з дітьми – для них передбачена окрема дитяча ціна.

Вартість участі у новорічному святкуванні:

5 тис. грн – дорослий;

2,5 тис. грн – дитина до 12 років.

Marion Spa Hotel

Готель Marion Spa Hotel фото: hotel-marion.com.ua

Зустріти Новий рік у Marion Spa Hotel в Буковелі можна за 61 тис. грн для двох осіб. Саме стільки коштує проживання у номері «Делюкс» на чотири ночі – з 30 грудня по 3 січня. Це ціна за номер без урахування додаткових витрат у святкову ніч.

На 31 грудня в готелі запланована окрема святкова програма з ведучим та музичним супроводом. Для гостей передбачене святкове меню, а також анімація для дітей і невеликі сюрпризи протягом вечора. Вартість участі у новорічній програмі оплачується окремо від проживання. Ціни варто уточнювати під час бронювання.

Blue mountain

Готель Blue mountain фото: bm-bukovel.com

У готелі Blue Mountain проживання на Новий рік коштує від 38 тис. грн за двомісний номер. Це ціна за три ночі – з 30 грудня по 2 січня. Святкова програма в цю суму не входить.

На новорічну ніч готель робить ставку на класичний формат – без зірок і пафосу, але з атмосферою: DJ і ведучий; конкурси та розіграші; святковий банкет; професійний фотограф; подарунки для дітей.

Важливий момент: столик на новорічний вечір потрібно бронювати окремо і оплачувати додатково. Вартість банкету – 4,9 тис. грн.

Diamond Resort White

Готель Diamond Resort White фото: diamond_resort_bukovel

У готелі, що в Буковелі, новорічний заїзд обійдеться у 32,7 тис. грн за двомісний номер у мансарді. Це ціна за три ночі – з 30 грудня по 2 січня.

На новорічну ніч готель робить ставку на тематичну вечірку у стилі Hollywood Glam. У програмі: ведучий, DJ-сети та живий вокал; дзеркальне шоу; шоу-програма Lady in Red; дрескод Hollywood Glam / Black Tie.

Передбачений повноцінний святковий стіл, він входить у вартість квитка.

Скільки коштує участь у вечірці:

від 9 тис. грн з дорослого (ціна залежить від розміщення столу);

діти до 6 років – безкоштовно;

діти 6–12 років – 4,5 тис. грн (з можливістю обрати формат розміщення).

Kasimir Resort Hotel & Spa

Готель Kasimir Resort Hotel фото: kasimirhotel.com

У Kasimir Resort Hotel & Spa новорічний заїзд коштує від 34,5 тис. грн для двох осіб за три дні проживання.

На новорічну ніч у готелі запланована класична святкова програма без зіркових концертів, але з усім необхідним для святкового вечора: жива музика; конкурси та розіграші з подарунками; святковий стіл з вишуканими стравами.

Скільки коштує участь:

5 тис. грн з дорослого;

2,5 тис. грн – для дітей віком від 5 до 12 років.

FoRest

Готель FoRest фото: karpaty.love

В одному з найдорожчих готелів Яремчі FoRest пропонують дворівневі апартаменти з видом на гори для двох від 31 тис. грн. Ціна актуальна на період з 29 грудня по 2 січня (чотири ночі). У цю суму включені сніданки. Готель не пропонує масштабних новорічних шоу чи банкетів, тож гості можуть самостійно обирати формат святкування.

Goldhill villa 10

Котедж GoldHill Villas 10 фото: karpaty.love

На новорічні свята у Яремчі є альтернатива великим гучним готелям – оренда розкішних вілл. Один із таких варіантів – Goldhill Villa 10.

Оренда вілли на три святкові дні коштує близько 90 тис. грн. Йдеться про повну вартість проживання. За ці гроші гості отримують будинок з кількома спальнями, кухнею, вітальнею та власною територією.

Кароліна Терещенко, «Главком»