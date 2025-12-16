Головна Публікації
search button user button menu button

Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат
Новий рік у Карпатах
колаж: glavcom.ua

На новорічні дати ціни на номери сягають понад 100 тис. грн за декілька ночей

Карпати на Новий рік закріпили за собою статус найдорожчого внутрішнього курорту України. Готелі в Буковелі працюють у піковому режимі: коротких бронювань майже немає, а новорічна ніч продається як частина дорогих пакетів із банкетами, шоу та обмеженим доступом.

«Главком» зібрав пропозиції готелів у Буковелі та Яремчі й дізнався, скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах – разом із проживанням і святкуванням.

Radisson Blu Resort Bukovel

Готель Radisson Blu Resort Bukovel
Готель Radisson Blu Resort Bukovel
фото: radissonhotels.com

Зустріти Новий рік у п’ятизірковому готелі Буковеля – задоволення не з дешевих. Один із флагманів курорту, Radisson Blu Resort Bukovel, на святкові дати переходить на пакетний формат.

Чотири ночі на двох коштуватимуть від 106 тис. грн. Це базова ціна за розміщення, без додаткових витрат.

На новорічний вечір готель пропонує програму Boho Vibes 2026. Святкування передбачає живу музику, відомих ведучих, кавер-гурт, окрему програму для дітей, а також виступ гурту «Антитіла». Вартість участі у новорічному вечорі не входить у ціну проживання й оплачується окремо.

Mountain Residence Apartments & Chalet

Готель Mountain Residence Apartments & Chalet
Готель Mountain Residence Apartments & Chalet
скріншот з відео

Дорогий формат новорічного відпочинку в Буковелі пропонує Mountain Residence Apartments & Chalet. Номер для двох на період з 30 грудня по 2 січня (три ночі) обійдеться від 84 тис. грн – лише за проживання.

Прайс готелю у святкові дні
Прайс готелю у святкові дні

Готель анонсував три новорічні програми. Головною музичною подією вечора стане виступ співачки KOLA. Також у програмі заявлені ведучий Анатолій Анатоліч, ілюзіоніст Олександр Дуб, Gunz Live Band, DJ та розважальні елементи протягом вечора.

На 31 грудня у закладі заплановано окремий камерний формат святкування. Його позиціонують як альтернативу гучним вечіркам. Святкування відбуватиметься у закритому просторі з обмеженою кількістю гостей. У програмі заявлені ведучий, також ілюзіоніст, живий вокал у супроводі фортепіано, а також DJ-сет із легкою фоновою музикою.

У готелі також пропонують програму на новорічну ніч з електронною музикою – DJ-сетом Monastetiq.

Участь у новорічному святкуванні не входить у вартість проживання, тому столики потрібно бронювати окремо. Ціна таких заходів від 20 тис. грн за особу.

Didukh Eco Hotel & Spa

Готель Didukh Eco Hotel & Spa
Готель Didukh Eco Hotel & Spa
фото: didukh.com.ua

Комплекс у Буковелі позиціонується як еко-готель із акцентом на спокійний відпочинок і SPA-формат. Проживання для двох осіб з 30 грудня по 2 січня коштує від 97 тис. грн. За цю суму гості мають доступ до SPA-інфраструктури, зокрема басейнів і зон релаксу, а також ресторан на території комплексу.

Водночас масштабні новорічні шоу оплачуються окремо.

Зокрема на 31 грудня готель пропонує святкування з українським колоритом. У новорічній програмі заявлені народна музика й танці у виконанні капели, елементи маланкування та щедрування, інтерактиви від ведучого, а також подача сучасної української кухні.

Вартість участі у новорічному вечорі залежить від дати бронювання.

Ціни для одного гостя становлять:

  • 12 тис. грн – з 1 по 20 грудня;
  • 13 тис. грн – з 21 по 29 грудня;
  • 15 тис. грн – при бронюванні 30–31 грудня.

Mardan Palace SPA Resort

Готель Mardan Palace SPA Resort
Готель Mardan Palace SPA Resort
фото: mardan.com.ua

Ще один комплекс у Буковелі пропонує свої послуги для новорічного відпочинку. Номер категорії «Делюкс» на період з 30 грудня по 2 січня коштує 48 тис. грн.

За ці кошти гості отримують проживання у номері підвищеного комфорту, а також доступ до SPA-зони готелю. Проте участь у новорічному банкеті оплачується окремо.

На 31 грудня в готелі святкуватимуть Новий рік із ведучим, живою музикою та банкетом. Окремо передбачені кенді-бар, ігристе та коктейлі, а також участь аніматора в образі Діда Мороза з подарунками для гостей.

Формат орієнтований як на дорослих, так і на сім’ї з дітьми – для них передбачена окрема дитяча ціна.

Вартість участі у новорічному святкуванні:

  • 5 тис. грн – дорослий;
  • 2,5 тис. грн – дитина до 12 років.

Marion Spa Hotel

Готель Marion Spa Hotel
Готель Marion Spa Hotel
фото: hotel-marion.com.ua

Зустріти Новий рік у Marion Spa Hotel в Буковелі можна за 61 тис. грн для двох осіб. Саме стільки коштує проживання у номері «Делюкс» на чотири ночі – з 30 грудня по 3 січня. Це ціна за номер без урахування додаткових витрат у святкову ніч.

На 31 грудня в готелі запланована окрема святкова програма з ведучим та музичним супроводом. Для гостей передбачене святкове меню, а також анімація для дітей і невеликі сюрпризи протягом вечора. Вартість участі у новорічній програмі оплачується окремо від проживання. Ціни варто уточнювати під час бронювання.

Blue mountain

Готель Blue mountain
Готель Blue mountain
фото: bm-bukovel.com

У готелі Blue Mountain проживання на Новий рік коштує від 38 тис. грн за двомісний номер. Це ціна за три ночі – з 30 грудня по 2 січня. Святкова програма в цю суму не входить.

На новорічну ніч готель робить ставку на класичний формат – без зірок і пафосу, але з атмосферою: DJ і ведучий; конкурси та розіграші; святковий банкет; професійний фотограф; подарунки для дітей.

Важливий момент: столик на новорічний вечір потрібно бронювати окремо і оплачувати додатково. Вартість банкету – 4,9 тис. грн. 

Diamond Resort White

Готель Diamond Resort White
Готель Diamond Resort White
фото: diamond_resort_bukovel

У готелі, що в Буковелі, новорічний заїзд обійдеться у 32,7 тис. грн за двомісний номер у мансарді. Це ціна за три ночі – з 30 грудня по 2 січня.

На новорічну ніч готель робить ставку на тематичну вечірку у стилі Hollywood Glam. У програмі: ведучий, DJ-сети та живий вокал; дзеркальне шоу; шоу-програма Lady in Red; дрескод Hollywood Glam / Black Tie.

Передбачений повноцінний святковий стіл, він входить у вартість квитка.

Скільки коштує участь у вечірці:

  • від 9 тис. грн з дорослого (ціна залежить від розміщення столу);
  • діти до 6 років – безкоштовно;
  • діти 6–12 років – 4,5 тис. грн (з можливістю обрати формат розміщення).

Kasimir Resort Hotel & Spa

Готель Kasimir Resort Hotel
Готель Kasimir Resort Hotel
фото: kasimirhotel.com

У Kasimir Resort Hotel & Spa новорічний заїзд коштує від 34,5 тис. грн для двох осіб за три дні проживання.

На новорічну ніч у готелі запланована класична святкова програма без зіркових концертів, але з усім необхідним для святкового вечора: жива музика; конкурси та розіграші з подарунками; святковий стіл з вишуканими стравами.

Скільки коштує участь:

  • 5 тис. грн з дорослого;
  • 2,5 тис. грн – для дітей віком від 5 до 12 років.

FoRest

Готель FoRest
Готель FoRest
фото: karpaty.love

В одному з найдорожчих готелів Яремчі FoRest пропонують дворівневі апартаменти з видом на гори для двох від 31 тис. грн. Ціна актуальна на період з 29 грудня по 2 січня (чотири ночі). У цю суму включені сніданки. Готель не пропонує масштабних новорічних шоу чи банкетів, тож гості можуть самостійно обирати формат святкування.

Goldhill villa 10

Котедж GoldHill Villas 10
Котедж GoldHill Villas 10
фото: karpaty.love

На новорічні свята у Яремчі є альтернатива великим гучним готелям – оренда розкішних вілл. Один із таких варіантів – Goldhill Villa 10.

Оренда вілли на три святкові дні коштує близько 90 тис. грн. Йдеться про повну вартість проживання. За ці гроші гості отримують будинок з кількома спальнями, кухнею, вітальнею та власною територією.

Кароліна Терещенко, «Главком»

Читайте також:

Теги: ціни новорічні свята готель Буковель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Буковелем викрито схему приватизації 6 га лісу
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
21 листопада, 16:27
Ціна в Україні на овочі, зокрема цибулю, впали до рівня, якого не було протягом останніх сезонів
Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі
2 грудня, 08:30
Буковель отримає нові дороги за 9 млрд грн з держбюджету
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
8 грудня, 10:42
Найдешевша земля в Україні фіксується у південних та північно-східних областях
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Сьогодні, 09:17
В Україні різко здешевшали популярні овочі
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?
27 листопада, 21:15
У холодний період року несучість птиці знижується, пропозиція скорочується, а це автоматично підштовхує ціни вгору
На початку нового року один із базових продуктів у раціоні українців суттєво здорожчає
14 грудня, 22:10
Столичні супермаркети готові до свята
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
3 грудня, 11:43
Різдвяні кекси у мережі «Сільпо»
Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві
9 грудня, 11:48
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі
10 грудня, 12:51

Публікації

Новий рік у Карпатах
Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат
Сьогодні, 10:50
Глухий кут Міндічгейту, або Уроки для санкційної політики України
Глухий кут Міндічгейту, або Уроки для санкційної політики України
Вчора, 18:05
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 20:30
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу
12 грудня, 10:45
Чи всі, кого прийнято записувати до команди колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зможуть утриматися в кріслах?
«Люди Єрмака». Хто на вихід?
11 грудня, 16:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua