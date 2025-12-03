Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
Набір солодощів може обійтися від 79 грн за акційні позиції до майже 700 грн за преміальний «Мішок Санти»
Вже цієї суботи, 6 грудня, малеча прокинеться і полізе під подушку в очікуванні подарунка від Святого Миколая. Традиційно в цей день діти отримують солодощі або різочку. «Главком» з’ясував, скільки коштують святкові подарунки у столичних супермаркетах.
Зокрема, фірмові магазини Roshen пропонують до свята шоколадні фігурки Сніговика, Санти та зимового кролика. Залежно від розміру таку фігурку можна придбати за ціною від 20 до 52,15 грн. Фігурка Святого Миколая вагою 100 г коштує 75,88 грн (з урахуванням святкової знижки). Стограмова фігурка «Ялинка» з молочного шоколаду з родзинками та горіхами коштує 219,86 грн.
Сувенірний набір «Рукавичка Санти» коштує 195,20 грн. Набір цукерок у традиційній картонній коробці «Солодка хатинка» вагою 274 г обійдеться у 107,65 грн. Набір «Веселе свято» вагою 458 г коштує 182,70 грн.
Найдорожчим тут є подарунковий «Мішок Санти» у преміальному пакуванні, який коштує 695,25 грн.
У мережі супермаркетів «Варус» можна придбати подарункові набори у картонній коробці за ціною від 137,50 грн до 254 грн.
Мережа супермаркетів «Сільпо» пропонує широкий асортимент подарунків до свята. Ціни також варіюються. Зокрема, подарунковий набір «Солодка хатинка» від Roshen коштує 109 грн, що майже відповідає ціні у фірмовому магазині.
Загалом, ціни на цукерки у святковому пакуванні стартують від 79,99 грн за акційний набір від Stimul вагою 190 г. Найдорожчі подарункові цукерки від Sorini вагою 300 г коштують 499,90 грн.
Окремо продаються шоколадні фігурки:
- Фігурка Санти від Roshen коштує від 38,90 грн.
- Шоколадні ведмедики від Lindt коштують 119 грн.
- Фігурка Святого Миколая від Milka – 159 грн.
