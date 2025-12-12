Головна Скотч Шоу-біз
Новорічна вечірка для дітей багатих українців: Білик, Пивоваров, Монатік – у подарунок (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Палаці «Україна» відбувся новорічний концерт для учнів, де виступили популярні українські артисти
Для новорічного концерту учнів мережі приватних шкіл забудовника Ніконова було винайнято Палац «Україна»

10 грудня у столичному Палаці «Україна» відбувся новорічний концерт для дітей, які отримують освіту у комерційній мережі закладів освіти «А+». На цей захід до учнів завітали найпопулярніші українські артисти. Про це пише «Главком», який став свідком події.

Святкова програма складалася із номерів, в яких учнів елітних шкіл виступали поруч з такими грандами, як Ірина Білик, Артем Пивоваров, Дмитро Монатік, Наталія Могилевська, Катерина Бужинська, хор «Гомін», а також десятки інших популярних артистів (Kola, Віталій Козловський, Парфенюк, Каднай).

Ведучим вечора був Тимур Мірошніченко, зірка телеканалу 1+1 та коментатор «Євробачення». 

Хедлайнером вечірки стала Ірина Білик, вона виступила на початку концерту зі своїм оновленим в дискотечному стилі хітом «Так просто». Примадонна співала у супроводі дітей різного віку, які навчаються в школах цієї мережі. Білик також вийшла у фіналі шоу з піснею «Хай живе надія». На сцені з нею в цей момент перебували сотні учасників новорічного вечора.

Під час концерту також трапився конфуз. Під час виступу Монатіка виникли проблеми з живим звуком. Проте проблему було залагоджено і всі подальші номер за участю артистів пройшли без ексцесів.  Організатори події також вели телезйомку. 

Для розуміння, вартість навчання в школах мережі «А+» складає, за даними з відкритих джерел, від 500 тис. грн на рік, тобто близько $12 тис. Така ціна надає учням можливість здобувати знання у гарних кабінетах з новим обладнанням та сучасним оснащенням тощо.

За даними з тих же відкритих джерел, вартість навчання за рік у гімназії «А+» перевищує ціни в інших приватних школах. Однак ця вартість передбачає умови, що непритаманні звичайним державним школам. Наприклад, різноманітні зручності як зони відпочинку, кафетерій тощо.

На офіційному сайті освітнього холдингу зазначено, що його засновниками є родина власника девелоперської KAN Development Ігоря Ніконова, яка створила мережу комерційних шкіл «А+».

Раніше «Главком» писав про те, що в Ужгороді музична школа придбала рояль за 2 млн грн. Повідомлялося, що КЗ «Ужгородська музична школа № 1» Ужгородської міської ради 1 грудня зробила замовлення у ФОП Чайковський Олександр Іванович – рояль за 2,10 млн грн без ПДВ. 

Нагадаємо, що у секретаріаті омбудсмена заявили, що у школах Києва «загрозлива ситуація» із дотриманням мовного закону. За даними дослідження, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв не говорять українською мовою. 

Теги: школа артист концерт співак учні

