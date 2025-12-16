Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони

Найвищі ціни за гектар землі фіксують у західних регіонах України

В Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі. З різницею у місяць середня ціна на гектар землі зросла більше ніж на 1 тис. грн. Про це пише «Главком» із посиланням на дані «Опендатабот».

У вересні 2025 року ціна одного гектара становила 61 355 тис. грн, у жовтні вона зросла до 63 548 тис. грн, а у листопаді до 63 548 тис. грн. Загалом у 2025 році найвищу середню ціну за гектар землі фіксували у квітні, тоді вона коштувала 71 802 тис. грн. Водночас у липні 2021 року, в період відкриття ринку землі, в Україні гектар коштував 87 080 тис. грн.

В Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі фото: «Опендатабот»

Перед початком повномасштабної війни щотижня в Україні продавали в середньому близько 10 тис. га. Зараз цей показник є у чотири рази меншим – 2,5 тис. га.

Де в Україні найвищі ціни на сільськогосподарські землі

Закарпатська область – 189 881 грн;

Тернопільська область – 189 675 грн;

Івано-Франківська область – 164 902 грн;

Львівська область – 111 497 грн;

Київська область – 111 314 грн.

Найвищі ціни за гектар землі фіксують у західних регіонах України фото: «Опендатабот»

Найдешевші регіони за вартістю за один гектар землі

Херсонська область – 31 480 грн;

Миколаївська область – 35 055 грн;

Сумська область – 35 901 грн.

Тож найдешевша земля в Україні зараз у південних та північно-східних областях. У порівнянні із західними областями, ціна за гектар має значну різницю.

Раніше «Главком» розповідав, де в Україні найдорожча та найдешевша земля. 2025 рік відзначився становленням стабільних цін після різкого підвищення, а також коливанням цін на початку року, що потім стабілізувалися та закріпилися з високим рівнем.

