Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Найдешевша земля в Україні фіксується у південних та північно-східних областях
фото з відкритих джерел

Найвищі ціни за гектар землі фіксують у західних регіонах України

В Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі. З різницею у місяць середня ціна на гектар землі зросла більше ніж на 1 тис. грн. Про це пише «Главком» із посиланням на дані «Опендатабот».

У вересні 2025 року ціна одного гектара становила 61 355 тис. грн, у жовтні вона зросла до 63 548 тис. грн, а у листопаді до 63 548 тис. грн. Загалом у 2025 році найвищу середню ціну за гектар землі фіксували у квітні, тоді вона коштувала 71 802 тис. грн. Водночас у липні 2021 року, в період відкриття ринку землі, в Україні гектар коштував 87 080 тис. грн.

В Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі
В Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі
фото: «Опендатабот»

Перед початком повномасштабної війни щотижня в Україні продавали в середньому близько 10 тис. га. Зараз цей показник є у чотири рази меншим – 2,5 тис. га.

Де в Україні найвищі ціни на сільськогосподарські землі

  • Закарпатська область – 189 881 грн;
  • Тернопільська область – 189 675 грн;
  • Івано-Франківська область – 164 902 грн;
  • Львівська область – 111 497 грн;
  • Київська область – 111 314 грн.
Найвищі ціни за гектар землі фіксують у західних регіонах України
Найвищі ціни за гектар землі фіксують у західних регіонах України
фото: «Опендатабот»

Найдешевші регіони за вартістю за один гектар землі

  • Херсонська область – 31 480 грн;
  • Миколаївська область – 35 055 грн;
  • Сумська область – 35 901 грн.

Тож найдешевша земля в Україні зараз у південних та північно-східних областях. У порівнянні із західними областями, ціна за гектар має значну різницю.

Раніше «Главком» розповідав, де в Україні найдорожча та найдешевша земля. 2025 рік відзначився становленням стабільних цін після різкого підвищення, а також коливанням цін на початку року, що потім стабілізувалися та закріпилися з високим рівнем. 

Нагадаємо, що Київська міська рада сьогодні, 9 жовтня, ухвалила Правила підготовки та прийняття рішень органами Київради щодо набуття та припинення прав на землю комунальної власності в столиці.  Документ встановлює прозорі та уніфіковані процедури управління земельними ресурсами Києва, спрямовані на ефективне використання землі, запобігання корупції та захист інтересів киян.

Читайте також:

Теги: земля ціни домогосподарство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поради, як не витратити більше, ніж запланували
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
28 листопада, 07:07
Нинішні ціни на овочі нижчі за собівартість
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
1 грудня, 20:39
Більшість великих тепличних комбінатів уже завершили сезон реалізації огірків
Ціни на огірки в Україні б’ють восьмирічний рекорд
8 грудня, 04:31
За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком
Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни
9 грудня, 20:15
Картопля Baby з'явилася на полицях супериаркетів
Baby картопля у «Сільпо» по 100 грн за кіло. Мережа згадала свиней і село
18 листопада, 09:31
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
21 листопада, 10:21
Варений стерилізований буряк у мережі супермаркетів АТБ
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством
8 грудня, 14:07
У квартирі встановлено одномісне ліжко, на підлозі є додатковий матрац
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5 тис. грн (фото)
27 листопада, 16:52
Воїн світла і захисниця від Клавдієвської фабрики новорічних іграшок
Які новорічні іграшки зараз у тренді? Фоторепортаж із київського ринку
Вчора, 10:25

Бізнес

Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
Скільки заробляють резиденти «Дія.City»? Список найуспішніших компаній
Скільки заробляють резиденти «Дія.City»? Список найуспішніших компаній
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів
Понад $900 млн інвестицій під час війни: Метінвест увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА
Понад $900 млн інвестицій під час війни: Метінвест увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua