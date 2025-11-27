Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?

Тарас Баштанник: Нинішні ціни нижчі за собівартість
На українському ринку фіксуються рекордно низькі ціни на овочі. Цибуля та морква продаються у столичних маркетах по 5-8 грн за кілограм, капуста й буряк теж помітно подешевшали. Для покупців такі цінники – неабияка несподіванка, особливо на контрасті із іншими продовольчими товарами, які постійно дорожчають.
Втім, така картина має й інший бік. Якщо споживач виграє, то виробники зараз опинилися під значним тиском: закупівельна ціна часто нижча за собівартість.
За рік ціни на овочі борщового набору суттєво знизилися. У листопаді 2024 року, за даними Мінфіну, картопля коштувала близько 30 грн за кілограм, морква – 23 грн, капуста – майже 32 грн, цибуля та буряк приблизно 17 грн.
У листопаді 2025 року на ринку спостерігається значне здешевлення цих культури: цибуля продається по 7–9 грн за кілограм, капуста – близько 14 грн (удвічі дешевше, ніж торік), картопля коштує в середньому 13 грн, морква та буряк коштують по 8–10 грн.
За даними Центру досліджень продовольства та землекористування KSE, український ринок картоплі зазнав суттєвих втрат через війну та окупацію південних регіонів. У 2024 році під картоплею відведено 47,1 тис. га – понад третину площ, призначених для вирощування коренеплодів, овочів і баштанних культур. Порівняно з 2021 роком площі скоротилися на 21%, а виробництво – на 11%. Надрання картопля з південних областей фактично зникла з ринку, що вплинуло на сезонність та доступність продукції.
Споживча ціна за цей час зросла з 11,2 грн/кг у 2021 році до 24 грн/кг у 2024-му, а період «низьких» цін скоротився з 10 місяців у довоєнний час до 2–4 місяців у 2023–2024 роках. Проте, за даними Інституту аграрної економіки, у 2025 році площі під картоплею збільшилися на 10-20% порівняно з минулим роком. Також було зібрано один із найвищих за останнє десятиліття врожаїв картоплі, що призвело до падіння цін: середня роздрібна ціна на кілограм становить 13-17 грн.
Що ж насправді відбувається на овочевому ринку? Чому пропозиція так різко зросла, чи справді виробники «переборщили» з посівами і чого чекати взимку та наступного року? На ці питання в інтерв’ю «Главкому» відповів керівник Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
Чому цього року борщовий набір настільки подешевшав? Який головний чинник?
Основна причина: пропозиція значно перевищує попит. Ми зараз у сезоні, коли всі овочі або щойно зібрані, або закладаються на зберігання. У минулому році ситуація була протилежна – ціни були високі, і фермери масово збільшили посіви. А тепер виростили більше, ніж ринок здатен спожити.
Якщо борщовий набір продають за низькими цінами, то це очевидно: пропозиція шалена, а попит – стабільний. Це не ягоди, які можуть не купувати, коли дорого. Борщовий набір – базовий продукт.
Можна сказати, що ми маємо перевиробництво картоплі, моркви, капусти, цибулі? Як оцінити перевищення пропозиції над попитом?
Це наша класична історія. Побачили дорогий продукт – збільшили площі. Але ж зберігати таку кількість нема де. Хтось має сховище на тисячу тонн, а виростив три тисячі – доводиться швидко продавати, аби не втратити врожай. У прифронтових регіонах це ще й питання безпеки. Загалом ситуація прогнозована й проста.
Чи можна казати, що Україна вже повністю компенсувала втрату овочевих регіонів на півдні (тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької областей)? І як оцінити в цифрах перевищення пропозиції над попитом?Сказати цифри відповідально неможливо. По-перше, з початком війни офіційна статистика у сфері агровиробництва фактично не ведеться. По-друге, сезон ще триває – не все викопано чи закладено. Крім того, після втрати частини півдня овочі почали вирощувати в усіх регіонах: від Сум до Закарпаття. Ринок дуже хаотичний і неконтрольований.
Якщо ж цибуля і морква 5 і 8 грн у супермаркеті, то скільки тоді закупівельна ціна? Чи не дешевше – не збирати врожай?
Катастрофічно низькою є закупка: 3-4 гривні. Але якщо відняти ПДВ та логістику, яка зараз зовсім не дешева, виходить нижче собівартості. Але фермери змушені продавати бодай за щось.
Чи можна назвати нинішні дешеві овочі «аномалією», чи це звичайний сезонний цикл, який повторюється?
Ні, це наш звичайний дворічний цикл. Раз на два роки – овочі дешеві.
Чи може Україна експортувати надлишок овочів?
Ні. Українські овочі нікому не потрібні у великих обсягах. Щодо картоплі – нас навіть не пускають у ЄС. Через статистику, яка до війни показувала нереальні цифри виробництва, європейці думають, що ми їх «засиплемо».
У попередні роки імпорт покривав дефіцит через окупацію територій, які спеціалізувалися на овочівництві. Чи припинився імпорт зараз?
Зараз імпорту мало. Але навесні, коли наші запаси закінчуються, ми підтягуємо овочі з Польщі, Німеччини, Нідерландів. Багато ми не імпортуємо, але певний обсяг заходить. Цього року теж буде: навесні імпорт повернеться, бо в нас немає нормальних потужностей для зберігання.
Чого чекати взимку? Ціни залишаться низькими?
Ні. До лютого – так, але далі овочі почнуть псуватися через нестачу якісних сховищ. Як тільки запаси «кустарного» зберігання підуть, ціни одразу виростуть.
Чи є ризик, що низькі ціни зараз призведуть до скорочення посівів у 2026 році? І відповідно наступного року ми матимемо іншу цінову картину?
Так, і це логічно. Можливо, це нарешті навчить фермерів довгостроковому плануванню. Бо вирощувати треба не те, «що торік було дорого», а з урахуванням реального попиту й можливостей зберігання.
Тобто наступного року овочі можуть подорожчати?
Так. І це буде справедливо, бо нинішні ціни нижчі за собівартість. Ринок працює дуже просто: коли торік дорого – цього року дешево.
Кароліна Терещенко, «Главком»
Коментарі — 0