Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?

Тарас Баштанник: Нинішні ціни нижчі за собівартість

На українському ринку фіксуються рекордно низькі ціни на овочі. Цибуля та морква продаються у столичних маркетах по 5-8 грн за кілограм, капуста й буряк теж помітно подешевшали. Для покупців такі цінники – неабияка несподіванка, особливо на контрасті із іншими продовольчими товарами, які постійно дорожчають.

Втім, така картина має й інший бік. Якщо споживач виграє, то виробники зараз опинилися під значним тиском: закупівельна ціна часто нижча за собівартість.

За рік ціни на овочі борщового набору суттєво знизилися. У листопаді 2024 року, за даними Мінфіну, картопля коштувала близько 30 грн за кілограм, морква – 23 грн, капуста – майже 32 грн, цибуля та буряк приблизно 17 грн. У листопаді 2025 року на ринку спостерігається значне здешевлення цих культури: цибуля продається по 7–9 грн за кілограм, капуста – близько 14 грн (удвічі дешевше, ніж торік), картопля коштує в середньому 13 грн, морква та буряк коштують по 8–10 грн. За даними Центру досліджень продовольства та землекористування KSE, український ринок картоплі зазнав суттєвих втрат через війну та окупацію південних регіонів. У 2024 році під картоплею відведено 47,1 тис. га – понад третину площ, призначених для вирощування коренеплодів, овочів і баштанних культур. Порівняно з 2021 роком площі скоротилися на 21%, а виробництво – на 11%. Надрання картопля з південних областей фактично зникла з ринку, що вплинуло на сезонність та доступність продукції. Споживча ціна за цей час зросла з 11,2 грн/кг у 2021 році до 24 грн/кг у 2024-му, а період «низьких» цін скоротився з 10 місяців у довоєнний час до 2–4 місяців у 2023–2024 роках. Проте, за даними Інституту аграрної економіки, у 2025 році площі під картоплею збільшилися на 10-20% порівняно з минулим роком. Також було зібрано один із найвищих за останнє десятиліття врожаїв картоплі, що призвело до падіння цін: середня роздрібна ціна на кілограм становить 13-17 грн.

Що ж насправді відбувається на овочевому ринку? Чому пропозиція так різко зросла, чи справді виробники «переборщили» з посівами і чого чекати взимку та наступного року? На ці питання в інтерв’ю «Главкому» відповів керівник Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Тарас Баштанник фото: open4business.com.ua

Чому цього року борщовий набір настільки подешевшав? Який головний чинник?

Основна причина: пропозиція значно перевищує попит. Ми зараз у сезоні, коли всі овочі або щойно зібрані, або закладаються на зберігання. У минулому році ситуація була протилежна – ціни були високі, і фермери масово збільшили посіви. А тепер виростили більше, ніж ринок здатен спожити.

Якщо борщовий набір продають за низькими цінами, то це очевидно: пропозиція шалена, а попит – стабільний. Це не ягоди, які можуть не купувати, коли дорого. Борщовий набір – базовий продукт.

Можна сказати, що ми маємо перевиробництво картоплі, моркви, капусти, цибулі? Як оцінити перевищення пропозиції над попитом?

Це наша класична історія. Побачили дорогий продукт – збільшили площі. Але ж зберігати таку кількість нема де. Хтось має сховище на тисячу тонн, а виростив три тисячі – доводиться швидко продавати, аби не втратити врожай. У прифронтових регіонах це ще й питання безпеки. Загалом ситуація прогнозована й проста.

Чи можна казати, що Україна вже повністю компенсувала втрату овочевих регіонів на півдні (тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької областей)? І як оцінити в цифрах перевищення пропозиції над попитом?Сказати цифри відповідально неможливо. По-перше, з початком війни офіційна статистика у сфері агровиробництва фактично не ведеться. По-друге, сезон ще триває – не все викопано чи закладено. Крім того, після втрати частини півдня овочі почали вирощувати в усіх регіонах: від Сум до Закарпаття. Ринок дуже хаотичний і неконтрольований.

Якщо ж цибуля і морква 5 і 8 грн у супермаркеті, то скільки тоді закупівельна ціна? Чи не дешевше – не збирати врожай?

Катастрофічно низькою є закупка: 3-4 гривні. Але якщо відняти ПДВ та логістику, яка зараз зовсім не дешева, виходить нижче собівартості. Але фермери змушені продавати бодай за щось.

Найдешевша зараз на українських прилавках цибуля фото: glavcom.ua

Чи можна назвати нинішні дешеві овочі «аномалією», чи це звичайний сезонний цикл, який повторюється?

Ні, це наш звичайний дворічний цикл. Раз на два роки – овочі дешеві.

Чи може Україна експортувати надлишок овочів?

Ні. Українські овочі нікому не потрібні у великих обсягах. Щодо картоплі – нас навіть не пускають у ЄС. Через статистику, яка до війни показувала нереальні цифри виробництва, європейці думають, що ми їх «засиплемо».

У попередні роки імпорт покривав дефіцит через окупацію територій, які спеціалізувалися на овочівництві. Чи припинився імпорт зараз?

Зараз імпорту мало. Але навесні, коли наші запаси закінчуються, ми підтягуємо овочі з Польщі, Німеччини, Нідерландів. Багато ми не імпортуємо, але певний обсяг заходить. Цього року теж буде: навесні імпорт повернеться, бо в нас немає нормальних потужностей для зберігання.

Чого чекати взимку? Ціни залишаться низькими?

Ні. До лютого – так, але далі овочі почнуть псуватися через нестачу якісних сховищ. Як тільки запаси «кустарного» зберігання підуть, ціни одразу виростуть.

Чи є ризик, що низькі ціни зараз призведуть до скорочення посівів у 2026 році? І відповідно наступного року ми матимемо іншу цінову картину?

Так, і це логічно. Можливо, це нарешті навчить фермерів довгостроковому плануванню. Бо вирощувати треба не те, «що торік було дорого», а з урахуванням реального попиту й можливостей зберігання.

Тобто наступного року овочі можуть подорожчати?

Так. І це буде справедливо, бо нинішні ціни нижчі за собівартість. Ринок працює дуже просто: коли торік дорого – цього року дешево.

Кароліна Терещенко, «Главком»