Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ціна в Україні на овочі, зокрема цибулю, впали до рівня, якого не було протягом останніх сезонів
фото: glavcom.ua

Тарас Баштанник: Багато ми не імпортуємо, але певний обсяг заходить

Нинішні рекордно низькі ціни на овочі протримаються недовго. За прогнозом керівника Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, вже наприкінці зими ситуація зміниться – і вартість борщового набору піде вгору. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Експерт пояснює: до лютого ціни залишатимуться низькими, але щойно закінчаться запаси з «кустарних» сховищ, якість овочів почне стрімко погіршуватися. Навесні традиційно відновиться імпорт із Польщі, Німеччини та Нідерландів, оскільки Україна не має достатніх потужностей для зберігання власного врожаю. «Цього року теж буде: навесні імпорт повернеться, бо в нас немає нормальних потужностей для зберігання», – розповідає Баштанник.

Експерт додав, що низькі ціни зараз призведуть до скорочення посівів у 2026 році, і відповідно наступного року ми матимемо іншу цінову картину. «Овочі можуть подорожчати. І це буде справедливо, бо нинішня ціна – нижча за собівартість. Ринок працює просто: коли торік дорого – цього року дешево», – підсумовує керівник Української плодоовочевої асоціації.

Баштанник наголосив, що закупівельна ціна на цибулю і моркву — катастрофічно низька: 3–4 грн. «Але якщо відняти ПДВ та логістику, яка зараз зовсім не дешева, виходить нижче собівартості. Але фермери змушені продавати бодай за щось», – пояснив він.

Раніше «Главком» писав, що напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. За словами аналітика «Українського клубу аграрного бізнесу» Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання. Гопка також відзначив окремі позиції продуктів, що продовжують наразі дорожчати. Зокрема підвищення цін на ці продукти пов’язане з особливістю їх виробництва в холодний сезон.

Теги: ціни овочі

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
