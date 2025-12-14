Головна Гроші Особисті фінанси
На початку нового року один із базових продуктів у раціоні українців суттєво здорожчає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На початку нового року один із базових продуктів у раціоні українців суттєво здорожчає
У холодний період року несучість птиці знижується, пропозиція скорочується, а це автоматично підштовхує ціни вгору
фото з відкритих джерел

Експерти прогнозують стрибок до 10-15% уже в січні 2026 року

Експерти прогнозують стрибок до 10-15% уже в січні 2026 року

Перед Різдвом в Україні фіксується чергове зростання цін на курячі яйця. За оцінками експертів, цей тренд не лише збережеться, а й посилиться на початку 2026 року, тож українцям варто готуватися до рекордного здорожчання одного з базових продуктів раціону.

За даними Держстату, у січні 2025 року середня вартість десятка курячих яєць становила 49,39 грн, однак у новому році таких цін не буде.

За словами економіста Володимира Чижа, на початку 2026 року яйця можуть подорожчати ще на 10-15%. Причина – висока чутливість цього продукту до змін у витратах виробників.

«Яйця – одна з найбільш волатильних категорій щоденних продуктів. Якщо ускладняються умови утримання птиці або зростає собівартість, ціна реагує миттєво», – зазначає Чиж.

Серед ключових чинників зростання цін експерт називає сезонність та загальне подорожчання виробництва. У холодний період року несучість птиці знижується, пропозиція скорочується, а це автоматично підштовхує ціни вгору.

Крім того, у 2025 році виробники зіткнулися з додатковими витратами через подорожчання кормів, зростання цін на електроенергію, дорожчу логістику та вплив загальної інфляції.

Нагадаємо, що за підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

До слова, станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). 

