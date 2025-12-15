Які новорічні іграшки зараз у тренді? Фоторепортаж із київського ринку

На прилавках з новорічними іграшками особливо помітною стала українська тематика

З наближенням зимових свят кияни активно готуються до прикрашання осель. Однак, як відзначають продавці на столичних ринках, з початку повномасштабної війни змінився не лише настрій, але й вибір новорічних іграшок. Відійшли в минуле часи спонтанних покупок, натомість покупці все частіше шукають прикраси з глибоким змістом та віддають перевагу українському виробнику. Кореспондент «Главкома» поспілкувався з продавчинею прикрас на одному з київських ринків, яка підтвердила новий тренд.

«Спонтанних покупок стало менше. Наші покупці здебільшого постійні, вони збирають власні колекції за певними алгоритмами – ялинка у стилі однієї казки або суто українська», – розповіла продавчиня.

Особливо помітною стала українська тематика. Поруч із традиційними іграшками від Клавдіївської, Теребовлянської фабрик та Irena Со, прилавки заполонили символи національної стійкості та культури.

Зокрема, з'явилися фігурки «Воїна світла», захисниці з дитиною, кулі із зображенням Берегині Незалежності та навіть знаменитий херсонський кавун.

Покупці активно обирають формовані іграшки у вигляді Котигорошка, мольфара, української хати, колядників та, звичайно ж, вареників.

Непереможні українці і вареники з вишнями фото: glavcom.ua

Господар і господиня від Клавдієвської фабрики фото: glavcom.ua

Котигорошко фото: glavcom.ua

Хоча іграшки з персонажами російських народних казок (наприклад, «Маша і Ведмідь») все ще трапляються, їхня кількість відчутно зменшилася порівняно з довоєнним часом.

Дівчинка з мультфільму «Маша і Ведмідь» фото: glavcom.ua

Золота рибка, Кощій Безсмертний та Білосніжка від Irena Со фото: glavcom.ua

Кияни також не забувають про символи року за східним календарем. Кулі та фігурки коня – символу 2026 року – вже займають помітне місце на прилавках.

Символ 2026 року за китайським календарем фото: glavcom.ua

Символ 2026 року за китайським календарем фото: glavcom.ua

Окремий тренд – це іграшки у вигляді фруктів та екзотичних овочів. Їх обирають ті, хто ностальгує за поїздками на відпочинок, прагнучи додати яскравих спогадів у святкову атмосферу.

На ринок приходять і колекціонери, які пильно стежать за новинками від елітного польського виробника Komozja Family, представленого на прилавках, або просто заходять подивитися на красу.

Фігурка хлопчика з собакою від Komozja Family коштує 4,5 тис. грн фото: glavcom.ua

Дівчинка з кошиком від Komozja Family коштує 4,2 тис. грн фото: glavcom.ua

Набори іграшок від Komozja Family у дерев'яних подарункових боксах фото: glavcom.ua

Декоративні будиночки зі свічкою також дуже популярні, особливо під час тривалих відключень світла фото: glavcom.ua

Попри всі виклики, які несе війна, кияни демонструють незламне прагнення до свята, наповнюючи свої ялинки не просто прикрасами, а глибокими, патріотичними та особистими історіями.

Нагадаємо, цьогоріч в Києві сосни продаватимуть за ціною від 500 грн за погонний метр, а ялинки – від 750 грн. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 грн.