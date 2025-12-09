Головна Київ Новини
search button user button menu button

Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві
Різдвяні кекси у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

У преміальному сегменті різдвяних солодощів ціни сягають рекордних позначок

Напередодні новорічно-різдвяних свят столичні супермаркети наповнилися традиційною імпортною випічкою. Кореспондент «Главкома» провів моніторинг цін на полицях мережі «Сільпо» і виявив, що вартість деяких видів італійського різдвяного кексу – панеттоне – виявилася майже співмірною з розміром мінімальної пенсії в Україні.

Скільки коштує різдвяна розкіш

У преміальному сегменті різдвяних солодощів ціни сягають рекордних позначок. Зокрема, італійські кекси від виробника Loison, який позиціонується як елітний, коштують:

  • Кекс Loison панеттоне з шоколадними краплями та кремом, 1 кг – 2399.00 грн.
  • Кекс Loison панеттоне з родзинками та цукатами з апельсину-лимону, 1кг – 2199.00 грн.
  • Кекс Loison панеттоне з шоколадом-цукати з груші, 750 г у залізній банці  – 1999.00 грн.
  • Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-крем солона карамель з/б, 750 г – 1999.00 грн.
  • Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шок крем Gran Cacao, 1кг – 939.00 грн з урахуванням 15% знижки. Без знижки – 1099.00 грн.
Кекс Loison панеттоне з шоколадними краплями та кремом
Кекс Loison панеттоне з шоколадними краплями та кремом
скриншот з сайту мережі «Сільпо»
Кекс Loison панеттоне з родзинками та цукатами з апельсину-лимону
Кекс Loison панеттоне з родзинками та цукатами з апельсину-лимону
скриншот з сайту мережі «Сільпо»
Кекс Loison панеттоне з шоколадом-цукати з груші, 750 г у металевій коробці
Кекс Loison панеттоне з шоколадом-цукати з груші, 750 г у металевій коробці
скриншот з сайту мережі «Сільпо»
Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-крем солона карамель
Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-крем солона карамель
скриншот з сайту мережі «Сільпо»

Для порівняння, мінімальна пенсія для для працюючих пенсіонерів, або пенсіонерів, чиї виплати прив’язані до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 2361 грн. Тобто ціна одного кілограмового елітного панеттоне перевищує розмір мінімальної пенсії на 38 грн. 

Знижка не рятує

Навіть зі знижкою вартість традиційних імпортних кексів залишається значною. Зокрема, кекс Balocco «Панеттоне» вагою 750 г коштує 849.00 грн з 15%: знижкою. Без знижки його ціна сягала 999 грн. 

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шок крем Gran Cacao вагою 1 кг з 15% знижкою обійдеться у 939.00 грн, тоді як без знижки він коштував 1099.00 грн.

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шоколадний крем Gran Cacao, 1кг
Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шоколадний крем Gran Cacao, 1кг
фото: glavcom.ua

Кекс Balocco панеттоне з кремом джандуя, 800г коштує 599.00 грн зі знижкою, без – 699.00 грн.

Кекс Balocco панеттоне з кремом джандуя
Кекс Balocco панеттоне з кремом джандуя
фото: glavcom.ua

Значно дешевшим є кекс Balocco шоколадний з шоколадною начинкою, 650г. Його ціна за акційною ціною становить 429.00 грн. Без знижки – 499.00 грн.

Кекс Balocco шоколадний з шоколадною начинкою
Кекс Balocco шоколадний з шоколадною начинкою
фото: glavcom.ua

На тлі елітної італійської випічки штолен від українського виробника здається досить бюджетним варіантом. Кеск вагою 0,5 кг коштує 274,50 грн.

Різдвяні штолени у мережі супермаркетів «Варус»
Різдвяні штолени у мережі супермаркетів «Варус»

Нагадаємо, штолен – традиційний німецький різдвяний пиріг, завойовує серця українців. Цей ароматний кекс, що поєднує в собі родзинки, цукати, горіхи та марципан, не тільки приносить святкову атмосферу, але й відзначається своєю історією та незвичайним смаком. В Україні штолен став особливо популярним за останні роки, коли багато господинь почали пекти його напередодні Різдва, щоб отримати максимальний аромат і смак від витриманого тіста. Рецепт класичного штолена тут.

Читайте також:

Теги: Київ ціни Різдвяні свята супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тотальний блекаут накриє Київ 21 листопада
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
21 листопада, 00:05
Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 листопада, 07:45
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу на столичній Оболоні 14 листопада 2025 року
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
14 листопада, 16:14
30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів
Господарський суд відкрив справу про банкрутство ексвласника ТРЦ Gulliver
20 листопада, 13:36
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, «жовтий»
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
21 листопада, 12:44
Василь Стус – один із найвизначніших українських поетів XX століття, який став символом опору радянському тоталітаризму та загинув у таборі за свої переконання
«Стус замість Академмістечка». Зареєстровано петицію про перейменування станції метро
24 листопада, 15:44
Святкові локації прикрасили усі райони столиці
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото
Вчора, 12:40
До 40% виїзних бригад екстреної медичної допомоги є лікарськими, інші мають у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
27 листопада, 09:10
Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі
Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру
7 грудня, 13:16

Новини

У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві
Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній садибі Сидорова (фото)
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній садибі Сидорова (фото)
Серйозна ДТП у Києві: рух в обох напрямках від мосту Метро повністю перекрито
Серйозна ДТП у Києві: рух в обох напрямках від мосту Метро повністю перекрито
Будинок Малиновських-Барських у Києві може отримати охоронний статус
Будинок Малиновських-Барських у Києві може отримати охоронний статус
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua