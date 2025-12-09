Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві

У преміальному сегменті різдвяних солодощів ціни сягають рекордних позначок

Напередодні новорічно-різдвяних свят столичні супермаркети наповнилися традиційною імпортною випічкою. Кореспондент «Главкома» провів моніторинг цін на полицях мережі «Сільпо» і виявив, що вартість деяких видів італійського різдвяного кексу – панеттоне – виявилася майже співмірною з розміром мінімальної пенсії в Україні.

Скільки коштує різдвяна розкіш

У преміальному сегменті різдвяних солодощів ціни сягають рекордних позначок. Зокрема, італійські кекси від виробника Loison, який позиціонується як елітний, коштують:

Кекс Loison панеттоне з шоколадними краплями та кремом, 1 кг – 2399.00 грн.

Кекс Loison панеттоне з родзинками та цукатами з апельсину-лимону, 1кг – 2199.00 грн.

Кекс Loison панеттоне з шоколадом-цукати з груші, 750 г у залізній банці – 1999.00 грн.

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-крем солона карамель з/б, 750 г – 1999.00 грн.

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шок крем Gran Cacao, 1кг – 939.00 грн з урахуванням 15% знижки. Без знижки – 1099.00 грн.

Для порівняння, мінімальна пенсія для для працюючих пенсіонерів, або пенсіонерів, чиї виплати прив’язані до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 2361 грн. Тобто ціна одного кілограмового елітного панеттоне перевищує розмір мінімальної пенсії на 38 грн.

Знижка не рятує

Навіть зі знижкою вартість традиційних імпортних кексів залишається значною. Зокрема, кекс Balocco «Панеттоне» вагою 750 г коштує 849.00 грн з 15%: знижкою. Без знижки його ціна сягала 999 грн.

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шок крем Gran Cacao вагою 1 кг з 15% знижкою обійдеться у 939.00 грн, тоді як без знижки він коштував 1099.00 грн.

Кекс Loison панеттоне шоколадний дроп-шоколадний крем Gran Cacao, 1кг фото: glavcom.ua

Кекс Balocco панеттоне з кремом джандуя, 800г коштує 599.00 грн зі знижкою, без – 699.00 грн.

Кекс Balocco панеттоне з кремом джандуя фото: glavcom.ua

Значно дешевшим є кекс Balocco шоколадний з шоколадною начинкою, 650г. Його ціна за акційною ціною становить 429.00 грн. Без знижки – 499.00 грн.

Кекс Balocco шоколадний з шоколадною начинкою фото: glavcom.ua

На тлі елітної італійської випічки штолен від українського виробника здається досить бюджетним варіантом. Кеск вагою 0,5 кг коштує 274,50 грн.

Різдвяні штолени у мережі супермаркетів «Варус»

Нагадаємо, штолен – традиційний німецький різдвяний пиріг, завойовує серця українців. Цей ароматний кекс, що поєднує в собі родзинки, цукати, горіхи та марципан, не тільки приносить святкову атмосферу, але й відзначається своєю історією та незвичайним смаком. В Україні штолен став особливо популярним за останні роки, коли багато господинь почали пекти його напередодні Різдва, щоб отримати максимальний аромат і смак від витриманого тіста. Рецепт класичного штолена тут.