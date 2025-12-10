Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі

Нафта марки Brent подорожчала на 19 центів

У середу, 10 грудня, ціни на нафту залишалися стабільними після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, оскільки інвестори стежили за прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною і чекали рішення щодо процентних ставок у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 19 центів, або 0,3%, до $62,13 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate коштувала $58,44 за барель, подорожчавши на 19 центів, або 0,3%.

«Наскільки ми можемо судити, нафтові ринки зараз намагаються визначитися з напрямком руху, отримуючи незначне підкріплення від зниження запасів у США, про що повідомляє API. Трейдери будуть чекати на сигнали від будь-яких проривів або їх відсутності в мирних переговорах в Україні, тоді як політика зниження ставок ФРС США є ще одним ключовим макроекономічним фактором, який може надати певну підтримку цінам на нафту», – зазначив Сувро Саркар, провідний аналітик з питань енергетики банку DBS Bank, маючи на увазі Американський інститут нафти.

Джерела на ринку, посилаючись на дані API, повідомили у вівторок, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,78 млн барелів, тоді як запаси бензину зросли на 7 млн барелів, а запаси дистилятів – на 1,03 млн барелів.

До слова, імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023 року. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини.