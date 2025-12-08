Головна Київ Фото
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Святкові локації прикрасили усі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»

«Київзеленбуд» запрошує мешканців та гостей столиці відвідати святкові локації, зробити гарні світлини та приємно провести час із рідними

У Києві відкрито святкові новорічні локацій у всіх районах столиці. Окрім традиційної головної ялинки на Софійській площі, парки та сквери міста наповнилися світлом, затишком та атмосферою очікування зимових свят. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

фото: «Київзеленбуд»

Зазначається, що працівники комунальних підприємств подбали про те, щоб кожен район відчув магію прийдешніх свят. Встановлені новорічні ялинки стали центральними символами зимового настрою, а тематичні фотозони – місцями для створення теплих спогадів.

фото: «Київзеленбуд»

«Київзеленбуд» запрошує мешканців та гостей столиці відвідати святкові локації, зробити гарні світлини та приємно провести час із рідними.

Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото фото 1
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»

Список святкових локацій у районах Києва:

  • Голосіївський район: парк ім. М. Рильського.
  • Дарницький район: парк Партизанської слави, сквер ім. О. Кошиця, парк «Прибережний».
  • Деснянський район: парк з водними об’єктами вздовж просп. Р. Шухевича (І черга).
  • Дніпровський район: парк «Перемога», парк біля оз. Тельбін.
  • Оболонський район: парк «Наталка» (coming soon), сквер на розі просп. Оболонського та вул. Л. Лук’яненка.
  • Печерський район: сквер ім. Марії Заньковецької.
  • Подільський район: Куренівський парк.
  • Святошинський район: парк «Совки».
  • Солом’янський район: парк «Відрадний», парк ім. М. Зерова, парк «Орлятко», парк «Юність».
  • Шевченківський район: парк ім. Т. Шевченка, Сирецький парк, парк «Веселка».
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, у Києві цього року працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв – безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня. З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.

Головна ялинка країни у Києві цього року присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16–метрове дерево прикрасили 10 тисяч іграшок у натуральних, «давніх» кольорах.

