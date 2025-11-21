Головна Країна Кримінал
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Під Буковелем викрито схему приватизації 6 га лісу
фото з відкритих джерел

Фігуранти використали підроблені акти та внесли недостовірні дані до Держреєстру, вивівши 6 га лісу з держвласності

Правоохоронці викрили схему незаконної приватизації 6 га лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу Буковель. Фігуранти внесли до Держреєстру недостовірні дані про нібито законну власність. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Офіс генпрокурора повідомив, що до схеми незаконного «виведення» лісу причетні державний кадастровий реєстратор та двоє спільників. Вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, на основі яких виготовили технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про законну реєстрацію права власності.

Так схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн.

Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми. Трьом особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що на Полтавщині правоохоронці викрили схему, яка передбачала привласнення 100 га земель Національного природного парку «Пирятинський». За даними слідства, серед фігурантів – керівник одного з відділів Пирятинської міськради, колишні керівники Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та ексголова Харківецької сільської ради.

У київському сквері, де висадили дерева на честь загиблих українських медійників, викрали дві сакури. Комунальники вже звернулись до правоохоронців через крадіжку дерев. Загалом у сквері висаджено 30 сакур і 40 яблунь на честь загиблих журналістів.

