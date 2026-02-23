Головна Світ Політика
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Банер з написом «Перемога буде за нами» висить на фасаді посольства Росії в Сеулі
фото: Yonhap

Міністерство закордонних справ Сеула висунуло вимогу негайно прибрати банер

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну посольство Росії в Південній Кореї вдалося до провокації, розмістивши на своєму фасаді в центрі Сеула величезний банер. МЗС Південної Кореї вже висловило офіційний протест, проте російська сторона ігнорує вимоги союзників України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Koreaherald.

Величезне полотно завдовжки близько 15 метрів, виконане в кольорах російського триколора, з'явилося на будівлі дипустанови в районі Чун-гу. На ньому розміщено гасло «Перемога буде за нами» – фраза часів Другої світової війни, яку Кремль зараз використовує для виправдання агресії проти України.

Міністерство закордонних справ Сеула висунуло вимогу негайно прибрати банер, назвавши публічну демонстрацію такої позиції неприйнятною. Офіційні особи підкреслили, що війна Росії порушує Статут ООН і є незаконною. Крім того, подібні акції провокують громадське невдоволення в Південній Кореї та це шкодить двостороннім відносинам та створює напруженість, враховуючи наявність у Сеулі українського дипломатичного представництва.

Свою стурбованість південнокорейському МЗС висловили також європейські дипломати, які працюють у країні.

фото: Yonhap

Цей інцидент став частиною агресивної інформаційної кампанії РФ. Нещодавно, 11 лютого, посол Росії Георгій Зінов'єв під час брифінгу публічно подякував КНДР – головному ворогу Сеула. Він заявив, що Росія «не забуде велич північнокорейських солдатів», які допомагали російським військам у боях проти України в Курській області. Така риторика в столиці Південної Кореї виглядає особливо зухвалою, враховуючи історію конфлікту між Сеулом і Пхеньяном.

Попри дипломатичний тиск, російське посольство планує провести в середу публічний захід, присвячений річниці початку війни. Про ці плани вже повідомили поліцію Сеула. Варто зазначити, що це лише друга подібна акція за чотири роки – протягом перших двох років вторгнення місія уникала масових публічних зборів у корейській столиці.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

