Гана благає Зеленського про милосердя

Глава МЗС Гани попросив президента України Володимира Зеленського звільнити полонених ганців, які воювали на боці РФ проти України

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква звернувся до українського президента Володимира Зеленського з проханням звільнити громадян Гани, які були захоплені в полон як російські найманці. Про це повідомляє «Главком».

Міністр закордонних справ Гани намагається організувати визволення військовополонених громадян африканської країни. І це питання він порушував під час останнього візиту до Києва.

«Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян», – зазначив Аблаква.

Раніше некомерційна дослідницька організація Inpact зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як солдат на боці РФ, 234 є ганцями. До речі, останні за кількістю у російській армії поступаються лише Єгипту та Камеруну.

Очільник українського закордонного відомства Андрій Сибіга заявив, що Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн. Сибіга заявив, що Кремль використовує фінансову скруту та правову незахищеність людей.

«Росія намагається затягувати у смерть, у війну громадян Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з Африканського континенту в російській армії… Загалом, за нашими даними, участь у бойових діях на стороні Росії беруть представники 36 африканських країн. Тобто це великий виклик, я вважаю», – розповів Сибіга.

За словами міністра, нині дуже важливо викривати такі схеми вербування.

Нагадаємо, РФ вербує іноземців до своєї армії, обіцяючи надати їм російське громадянство. Так, найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російські паспорти.

Проте це лише показові дії РФ, що мати змогу простіше вербувати іноземних громадян Адже випадки з наданням громадянства є поодинокими. Насправді ж все інакше, більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні та не мають ніякого правового захисту від Росії.