Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гана благає Зеленського про милосердя

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Гана благає Зеленського про милосердя
Гана просить Україну зробити гуманітарний жест і звільнити полонених
фото: Офіс президента України

Глава МЗС Гани попросив президента України Володимира Зеленського звільнити полонених ганців, які воювали на боці РФ проти України

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква звернувся до українського президента Володимира Зеленського з проханням звільнити громадян Гани, які були захоплені в полон як російські найманці. Про це повідомляє «Главком».

Міністр закордонних справ Гани намагається організувати визволення військовополонених громадян африканської країни. І це питання він порушував під час останнього візиту до Києва. 

«Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян», – зазначив Аблаква.

Раніше некомерційна дослідницька організація Inpact зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як солдат на боці РФ, 234 є ганцями. До речі, останні за кількістю у російській армії поступаються лише Єгипту та Камеруну.

Очільник українського закордонного відомства Андрій Сибіга заявив, що Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн. Сибіга заявив, що  Кремль використовує фінансову скруту та правову незахищеність людей.

«Росія намагається затягувати у смерть, у війну громадян Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з Африканського континенту в російській армії… Загалом, за нашими даними, участь у бойових діях на стороні Росії беруть представники 36 африканських країн. Тобто це великий виклик, я вважаю», – розповів Сибіга. 

За словами міністра, нині дуже важливо викривати такі схеми вербування. 

Нагадаємо, РФ вербує іноземців до своєї армії, обіцяючи надати їм російське громадянство. Так, найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російські паспорти.

Проте це лише показові дії РФ, що мати змогу простіше вербувати іноземних громадян Адже випадки з наданням громадянства є поодинокими. Насправді ж все інакше, більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні та не мають ніякого правового захисту від Росії. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обмін полоненими полон військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов виступив на Justice Conference в Києві
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
23 лютого, 15:32
Корови могли викрити місце перебування військових
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
21 лютого, 19:15
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
19 лютого, 21:12
Глава держави наголосив, що Purl залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї
18 лютого, 17:49
На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
17 лютого, 09:26
Українські військові демонструють найдинамічніше просування за останні майже три роки
Аналітики зафіксували найбільші здобутки ЗСУ з 2023 року: що відбувається на фронті
17 лютого, 04:34
Зеленський: Я вдячний партнерам за готовність допомагати
Зеленський підбив підсумки «Берлінського формату» в Мюнхені
15 лютого, 10:53
Зеленський оновив структуру плану оборони України
Зеленський оновив структуру плану оборони України
3 лютого, 14:24
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34

Політика

Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву
Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
Туск витончено потролив Орбана в мережі X
Туск витончено потролив Орбана в мережі X

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua