Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Олександр Лукашенко заявив, що країна розпочинає створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів

Білорусь збільшує виробництво боєприпасів. Зокрема, йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу «Град», а також постріли для гранатометів. Про це, як повідомляють білоруські ЗМІ, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує «Главком».

За словами Лукашенка, ключову роль у війні проти України і надалі відіграють «звичайні» засоби ураження, передусім артилерія. Тож боєприпасів потрібно багато. 

«Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння – артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки «Град» , – заявив Лукашенко.

При цьому у разі зриву строків запуску виробництва Лукашенко у своїй манері пригрозив підлеглим відповідальністю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до народу Білорусі. Президент України нагадав, що білоруський режим став союзником Росії, дозволивши використовувати свою територію для наступу та ракетних ударів у 2022 році, та заявив, що наразі існує ризик подальшого втягування Білорусі у війну проти України. Україна передає білорусам різні сигнали з проханням не дозволити втягнути себе у бойові дії. 

За словами Зеленського, нині існує реальна загроза подальшого втягування Білорусі у війну. Росія використовувала її територію для повітряних коридорів і технічної підтримки атак, зокрема запусків дронів по українській енергетиці. Українські служби працювали над тим, щоб зменшити ефективність такої інфраструктури.

Теги: Білорусь боєприпаси Олександр Лукашенко війна

