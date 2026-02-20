Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто запевняє, що енергетичний терор, що влаштувала Росія цією зимою, не змусив українців погоджуватися на «мир за будь-яку ціну»

Паніотто: «Серед ключових проблем відсутність електрики і тепла – тільки на четвертому місці»

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології демонструють, як змінюється готовність українців до компромісів та як рухаються «червоні лінії» в суспільстві. Про це генеральний директор інституту Володимир Паніотто повідомив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Паніотто, протягом перших двох років повномасштабної війни люди взагалі були проти будь-яких компромісів, хоча більшість завжди виступала за переговори.

«Готовими на територіальні поступки заради миру у 2022 році було тільки 10% українців, а зараз – 40%. Ці 40% готові погодитися з тим, що Україна виводить свої війська з контрольованої території Донбасу, якщо натомість США і Європа надають Україні гарантії безпеки», – повідомив соціолог.

Також, за словами Паніотто, відсоток тих, хто готовий на компроміси, поступово зростає, і близько 70% вже погоджуються на зупинку на лінії зіткнення.

«Сподівання, що війна завершиться за три-чотири місяці, перетворилися на нинішні очікування, що це станеться навіть не в 2026 році, а в 2027-му», – пояснює настрої українців Паніотто.

Також він заявив, що на початку та в кінці січня інститут проводив дослідження, як на настрої українців впливає нинішня сувора зима і жорсткі блекаути.

Виявилося, що кількість тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки треба, не змінилася. Також соціологи питали тих, хто не готовий терпіти: що їм найбільш важко пережити під час війни.

«Перш за все, називали загрозу для близьких і загибель людей, економічні питання, тривоги та обстріли і тільки на четвертому місці – те, що важко витримувати відсутність тепла та електрики. Про останнє казали десь 15% з тих, хто не готовий терпіти, а якщо брати загалом – лише 5% населення. Тобто оцей енерготерор поки не дуже сильно вплинув», – заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.