Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
Гендиректор КМІС Володимир Паніотто запевняє, що енергетичний терор, що влаштувала Росія цією зимою, не змусив українців погоджуватися на «мир за будь-яку ціну»
фото з відкритих джерел

Паніотто: «Серед ключових проблем відсутність електрики і тепла – тільки на четвертому місці»

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології демонструють, як змінюється готовність українців до компромісів та як рухаються «червоні лінії» в суспільстві. Про це генеральний директор інституту Володимир Паніотто повідомив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Паніотто, протягом перших двох років повномасштабної війни люди взагалі були проти будь-яких компромісів, хоча більшість завжди виступала за переговори.

«Готовими на територіальні поступки заради миру у 2022 році було тільки 10% українців, а зараз – 40%. Ці 40% готові погодитися з тим, що Україна виводить свої війська з контрольованої території Донбасу, якщо натомість США і Європа надають Україні гарантії безпеки», – повідомив соціолог.

Також, за словами Паніотто, відсоток тих, хто готовий на компроміси, поступово зростає, і близько 70% вже погоджуються на зупинку на лінії зіткнення.

«Сподівання, що війна завершиться за три-чотири місяці, перетворилися на нинішні очікування, що це станеться навіть не в 2026 році, а в 2027-му», – пояснює настрої українців Паніотто.

Також він заявив, що на початку та в кінці січня інститут проводив дослідження, як на настрої українців впливає нинішня сувора зима і жорсткі блекаути.

Виявилося, що кількість тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки треба, не змінилася. Також соціологи питали тих, хто не готовий терпіти: що їм найбільш важко пережити під час війни.

«Перш за все, називали загрозу для близьких і загибель людей, економічні питання, тривоги та обстріли і тільки на четвертому місці – те, що важко витримувати відсутність тепла та електрики. Про останнє казали десь 15% з тих, хто не готовий терпіти, а якщо брати загалом – лише 5% населення. Тобто оцей енерготерор поки не дуже сильно вплинув», – заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз. 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців
«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Ярош звернувся до українців після скандального інтерв'ю Залужного
Ярош звернувся до українців після скандального інтерв'ю Залужного
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua