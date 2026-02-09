Головна Країна Суспільство
Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року – Лубінець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

У 2025 році Офіс омбудсмена отримав 6 127 звернень про порушення прав людини під час мобілізації

Протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Зазначається, що минулого року Офіс омбудсмена отримав 6 127 таких звернень, 2024 року – понад 3 тис. звернень, 2023 – понад 500, а 2022 – 18. Однак Лубінець наголосив, що це виключно ті звернення, з якими громадяни звернулися до нього.

За словами омбудсмена, минулого року також органи досудового розслідування внесли 34 відомості про скоєння працівниками ТЦК дій, які мають ознаки кримінальних порушень. «Ми часто чуємо, що права людини – це питання мирного часу, а під час війни вони нібито мають відійти на другий план. Я категорично не погоджуюсь з цим твердженням», – каже він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважаєш, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають альтернатив, адже від них залежить особовий склад ЗСУ.

До слова, Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. За результатами заходів у різних куточках країни затримано 16 фігурантів, серед яких посадовці ТЦК, військові та працівники медичних установ.

ТЦК Лубінець мобілізація

Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року – Лубінець
