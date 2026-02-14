Головна Країна Політика
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію проєктів у енергетичній сфері
фото: Офіс президента

Зеленський подякував Ільхаму Алієву за пакет підтримки, до якого увійшли генератори та трансформатори

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Як інформує «Главком», про це повідомив Офіс президента.

Глава Української держави подякував за нещодавній пакет енергетичної підтримки, до якого серед іншого увійшли генератори та трансформатори. Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію проєктів у енергетичній сфері. Азербайджан зацікавлений у них і готовий поглиблювати співпрацю. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися, що команди опрацюють усі необхідні питання.

Окрема увага – переговорному процесу для досягнення миру. Глава держави наголосив, що Україна завжди конструктивно підтримує зусилля, які можуть допомогти в досягненні справедливого миру. Єдина причина, чому війна досі триває, – небажання Росії її завершувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами.

Також Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Основною темою переговорів стала програма PURL, що забезпечує стабільне постачання дефіцитних ракет для ППО, та підбиття підсумків рекордного засідання «Рамштайн», де партнери підтвердили допомогу на загальну суму 38 млрд євро. 

Крім того, Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана. 

