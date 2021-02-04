Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналів Медведчука

Блокування каналів Медведчука не особливо засмутило українців

Рішення РНБО стало приємною несподіванкою для українців

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака не залишилося без уваги в соціальних мережах.

Зокрема, інтернет-гумористи глузують з антиукраїнських пропагандистів, які тепер не матимуть змоги повноцінно вести інформаційну війну проти нашої держави.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.