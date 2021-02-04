Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналів Медведчука
Рішення РНБО стало приємною несподіванкою для українців
Рішення РНБО про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака не залишилося без уваги в соціальних мережах.
Зокрема, інтернет-гумористи глузують з антиукраїнських пропагандистів, які тепер не матимуть змоги повноцінно вести інформаційну війну проти нашої держави.
Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.
Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.