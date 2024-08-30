Продавці дронів на прізвище Любенко. Секрети «бізнес-династії» зацікавили поліцію

Слідство вивчає, куди полетіли американські БПЛА, куплені для бригади, якою керував ексглава Сумської ОДА

Гостру потребу української армії у дронах, які творять справжні дива на полі бою, підтверджують головні воєначальники держави. Восени 2023 року на той момент головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний заявив британському виданню The Economist: Україні необхідно наносити масовані удари по окупантах з використанням ударних безпілотників. «Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів-мисливців…», – зауважив Залужний.

Такого ж підходу дотримується й нинішній головком ЗСУ генерал Олександр Сирський. Одразу після призначення він запевнив: пріоритетом у відсічі ворога є застосування безпілотних систем. Вже у червні цього року в Україні було створено окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Але поки вся країна збирає кошти на бойові квадрокоптери окремі чиновники та військові використовують тему дронових закупівель в інших цілях.

«Главком» вперше публікує матеріали одного гучного досудового розслідування­, в якому фігурують ФОПи-«одноденки», місцеві чиновники та колишній голова Сумської ОДА.

Дрони «відлетіли»… у вирій

У центрі масштабної оборудки опинився вже колишній командир 127 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ (ймовірно, йдеться про полковника Романа Грищенка), а також начальник фінансово-економічної служби цієї ж бригади. За даними слідства, ці військовослужбовці за попередньою змовою з посадовими особами селищних територіальних громад Сумщини привласнили близько 20 млн. грн, виділених на закупівлі безпілотників.

Річ у тім, що протягом 2023 року 127 окрема бригада (військова частина А7383) перебувала на позиціях вздовж державного кордону на території Сумської області. Фронтова географія, стверджують правоохоронці, зіграла на руку екскомбригу. Адже Сумщина – не чужа для Романа Грищенка, протягом березня-листопада 2020 року він очолював місцеву облдержадміністрацію. Запам’ятався тим, що під час роботи на цій посаді отримав догану від президента за «недоліки в роботі з підбору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій».

Під час роботи на посаді голови Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента. Потім пішов служити і отримав позивний Дядя Рома колаж: glavcom.ua

За матеріалами кримінального провадження, раніше набуті зв’язки керівник області, а потім командир 127 окремої бригади використав у 2023 році: залучив до схеми селищних голів Краснопільської, Хотінської, Миколаївської і Шалигинської рад Сумської області.

На території вказаних селищних рад було проведено «реєстрацію юридичних адрес підрозділів бригади для сплати податку з доходів фізичних осіб (військовослужбовців) в місцеві бюджети та подальшого незаконного заволодіння частиною коштів громад під виглядом закупівлі необхідних засобів на потреби військового підрозділу».

Згадані селищні ради Сумщини на замовлення 127-ї бригади купували не просто «весільні мавіки», а більш професійніші дрони марки Skydio X2D. Ціна такого квадрокоптера на серпень-вересень минулого року (коли підсувалися контракти) складала 1,2 млн грн.

Квадрокоптер Skydio X2D виготовляється у Каліфорнії (США). Він оснащений шістьма камерами для розпізнавання об’єктів та створення карти навколишнього середовища. Це дозволяє дрону літати на швидкості до 70 км/год та уникати перешкод, навіть в умовах обмеженого простору. БПЛА добре бачить цілі через туман, дим тощо.

Та законтрактовані на папері американські дрони селищними радами Сумщини у кількості 15 штук так і не долетіли до України. За даними правоохоронців, на митну територію України БПЛА Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які було зазначено у тендерній документації, заводом-виробником не вироблялися!

За даними правоохоронців, на митну територію України дрони Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які зазначено у тендерній документації, не вироблялися витяг із судового реєстру

Ба більше: слідство допитало членів комісії з числа посадовців Шалигинської селищної ради, які «передавали» американські дрони військовій частині А7383. Усі в один голос, окрім селищного голови, відхрестилися: Skydio X2D не бачили, підписи у документах поставили… на прохання керівника громади.

Шалигинська селищна рада на Сумщині під час війни витратила на дрони, які ніхто не бачив, понад 8 млн грн витяг із судового реєстру

Ще дивнішою виявилася відповідь самих військових, яким нібито передавалися БПЛА, профінансовані за гроші громади. Слідство має лист військової частини А7383 від 13 січня 2024 року, де сказано: «…квадрокоптери Skydio X2D в кількості сім штук до військової частини не надходили та на обліку не перебувають».

«Главкому» вдалося поспілкуватися з колишнім головою ОДА, екскомбригом, полковником Романом Грищенком. Він розповів, що його бригаду у липні 2023 року передислокували з Бахмута на Сумщину. У ході ротації Грищенка було знято з посади і переведено на інше місце роботи. За його словами, період часу, який аналізує слідство, він вже не керував 127-ю бригадою.

«Вперше почув від вас про це кримінальне провадження. Мене ніхто не допитував, слідчих дій не велося. Правоохоронці повинні розібратися. Якщо на війні розкрадаються кошти, то винні особи мають понести найжорсткіше покарання», – переконує Грищенко.

Що стосується звернень самої 127-ї бригади до місцевої влади Сумщини з проханням допомогти з купівлею дронів, Роман Грищенко запевнив: подібні клопотання він, як командир, часто скеровував до волонтерських організацій та місцевих рад Харківщини. Однак до влади Сумщини таких звернень не надсилав.

«Не знаю, чи просилися в громад Сумщини американські дрони Skydio X2D, але у розпорядженні моєї колишньої бригади були такі квадрокоптери. Оператори їх хвалили за якісні камери. На той час моя бригада була забезпечена квадрокоптерами приблизно до п’яти відсотків від потреби», – зазначив екскомандир.

Вигідний бізнес на місяць

Хто ж продавав громадам на Сумщині вартісні дрони? У сумнівних закупівлях взяли участь щонайменше п’ятеро жінок-ФОПів. І (увага!) троє з них носили одне і те ж прізвище Любенко, що може свідчити про зв’язок між цими особами.

Почнемо з Катерини Олексіївни Любенко, зареєстрованої підприємцем 25 липня 2023 року в смт Козелець на Чернігівщини. Як свідчать дані аналітичної системи Youcontrol, основна діяльність ФОП Катерини Любенко – ресторани і надання послуг мобільного харчування. Однак це ніяким чином не завадило новоявленій підприємиці сходу стати постачальником дронів для двох громад Сумщини. Спочатку Хотінська селищна рада замовила у неї чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T і по одному дрону DJI Matrice 30T та DJI Mavic 3 на загальну суму 1,28 млн грн.

Паралельно з цим Шалигинська селищна рада без застосування відкритих торгів замовила у цієї ж Катерини Любенко три американських БПЛА Skydio X2D загальною ціною 3,6 млн грн. На цьому карколомна підприємницька кар’єра пані Катерини й завершилася: 29 серпня 2023 року вона взяла і… закрила «ресторанно-дроновий» ФОП.

За місяць маловідома мешканка з Чернігівщини Катерина Любенко «натендерила» на дронах 4,88 млн грн дані: Youcontrol

«Главком» зателефонував пані Катерині за номером, який вона вказала під час реєстрації ФОПа. Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що це не її номер. На уточнююче запитання, чи знає він цю жінку, чоловічий голос відповів ствердно. І несподівано передав телефон пані Катерині. Жінка запевнила: дрони Skydio X2D придбала. Після прохання деталізувати, звідки саме відбулася поставка БПЛА, Катерина Любенко відмовилася будь-що коментувати далі.

Валентині Анатоліївні Любенко з Києва, як і її однофамілиці Катерині Любенко, також вистачило місяця, аби круто реалізуватися у бізнесі. Знову ж тендерний успіх переслідував жінку винятково на Сумщині. За даними системи ProZorro, у серпні 2023 року Краснопільська селищна рада уклала зі столичною підприємицею відразу два договори на поставку восьми квадрокоптерів DJI Matrice 30T вартістю 2,48 млн грн.

Шалигинська селищна рада замовила Валентині Любенко два дрони Skydio X2D за 2,4 млн грн. Але вже через два тижні після укладання цього контракту пані Любенко «самоліквідувалася» як ФОП.

У серпні 2023 року киянка Валентина Любенко отримала замовлень від місцевої влади Сумщини на 4,88 млн грн дані: Youcontrol

У коментарі «Главкому» Валентина Любенко зазначила, що купувала дрони на замовлення перерахованих громад Сумщини і, відповідно, їх поставила. На запитання, чому працювала ФОПом лише місяць, відповіла: «Закрила та й закрила. Маю право». А далі уточнила, що всі відповіді вже надала правоохоронцям.

У липні 2023 року засвітилася на закупівлі двох квадрокоптерів Skydio X2D за 2,4 млн грн ще й Марина Анатоліївна Любенко, також киянка. На відміну від інших згаданих Любенко, ця пані не закривала ФОП і ще продовжує надавати послуги мобільного харчування.

До речі, цікаве спостереження: Марина Любенко та Валентина Любенко, коли реєструвалися ФОПами, зазначили спільну адресу (легко перевіряється у договорах про закупівлю дронів): Київ, вулиця Урлівська, 19.

На цьому в організаторів схеми, очевидно, закінчилися жінки з прізвищами Любенко, тому до постачання дронів долучилися й інші підприємиці.

Лайфак «Як заробити на дронах 5 млн грн за місяць» продемонструвала Аліна Горожанкіна з Дніпропетровщини. Окрім дронів Skydio X2D, громади Сумщини замовили їй квадрокоптери DJI Matrice 30T і DJI Mavic 3T. Але й тут за прикладом Любенків після такого успіху Горожанкіна припинила діяльність ФОП.

За місяць бізнесменка з Дніпропетровщини Аліна Горожанкіна отримала замовлень на 5 млн грн від місцевої влади Сумщини дані: Youcontrol

«Главком» зв’язувався і з Мариною Любенко, і з Аліною Горожанкіною, однак вони не відповіли.

Трохи довше у «дроновому бізнесі» протрималася мешканка столиці Катерина Штуль. Наприкінці вересня 2023 року вона зареєструвала ФОП, у листопаді вже отримала замовлення від Шалигинської селищної ради на закупівлю 12 квадрокоптерів DJI Matrice 30T і 42 акумуляторів до них загальною вартістю 3,93 млн грн. А наприкінці квітня 2024-го Штуль поставила хрест на успішному бізнесі.

Пані Штуль відреагувала на дзвінок Главкома, але, почувши запитання про дрони, одразу кинула слухавка.

За відомостями розслідування, після того, як громади Сумщини перераховували гроші ФОПам за дрони, ті, у свою чергу, проганяли їх на рахунки підприємств Києва, Сум та Дніпра, які спеціалізуються на будівництві житла, торгівлі напоями та автомобілями, а також агентствах нерухомості.

Що далі?

«Главком» звернувся до Нацполіції та Офісу генпрокурора з проханням актуалізувати інформацію щодо розслідування резонансної історії. У поліції повідомили: злочин не розкрито, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії. Натомість розголошення будь-яких відомостей з них може зашкодити досудовому розслідуванню.

Офіс генерального прокурора додав, що підозра у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялася, обвинувальний акт до суду не направлявся.

Окремо на запит «Главкома» відреагували у Командуванні сил територіальної оборони. Там зазначили, що полковника Романа Грищенка 20 червня 2023 року було звільнено від керівництва 127 окремої бригади. Жодних службових розслідувань Генштаб ЗСУ не призначав.

Станом на початок серпня 2024 року, 42-річний Роман Грищенко не проходить військової служби у складі підрозділів Сил тероборони (звільнений з військової служби у запас). У травні 2022 року офіцер Грищенко отримав від президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня…

Віталій Тараненко, «Главком»