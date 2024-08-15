Україна використовує британські танки Challenger 2 в Курській області – Sky News

Як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області невідомо

Великобританія заявляла, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії

Сили оборони застосовують у наступі на Курську область британські танки Challenger 2. Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання, у разі підтвердження інформації, використання британських танків, якими керують українські солдати у бойових діях на території Росії стане першим випадком.

Зокрема, британське Міністерство оборони відмовилося коментувати подробиці операції. ЗСУ також не дали коментарів журналістам.

Варто зазначити, що Великобританія підтвердила: Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії згідно з політикою уряду. Джерело Sky News повідомило, що серед них були танки Challenger 2, і дало зрозуміти, що вони використовувалися під час українського наступу, який розпочався 6 серпня.

Подробиці того, як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Також невідомо і кількість танків, які могли бути залучені.

Проте потужна 82-га десантно-штурмова бригада України – це підрозділ ЗСУ, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки. Підтверджено участь підрозділів бригади у Курській наступальній операції.

Нагадаємо, танк Challenger 2 виконує завдання на полі бою.

Як повідомлялося, британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не годяться для реалій російсько-української війни. Це у своїй публікації доводить оглядач Forbes Девід Акс.

До слова наприкінці березня 2023 року українські екіпажі повернулися додому після кількох тижнів навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.